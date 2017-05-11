Yeni iPhone SE Modelinde Cam Arka Panel Kullanılacak!

Apple'ın premium modelleri hakkında tartışmaya dalmışken, ekonomik model iPhone SE'nin devamını pek gündeme getirmedik. Ne var ki iPhone SE2 de çarpıcı özellikler bulunacak.

Basın mensupları olarak iPhone 8 ve yeni iPhone 7 türevlerine odaklandığımızı kabul etmemiz şart. Lakin Amerikalı bilişim devi de iPhone SE2 hakkında fazla bilgi paylaşmadı ve amiral gemisi telefonlarını ön plana çıkarmayı "haklı" olarak tercih etti. Ne de olsa asıl kar bu tür telefonlardan geliyor.

Çin'in ünlü Weibo sitesinden sızan dedikodular iPhone SE2 modelinin de çarpıcı bir cam panelli arka kapağa sahip olacağını doğruluyor. Söz konusu modelin arka tarafında, Apple Watch'da kullanılan ION-X teknolojisinden faydalanıyor. Arka panelde yer alacak şarj yapılarının 3 farklı şarj mimarisine sahip olacağı savunuluyor.

Akıllı cihaz modelinin N-79 mimarisi ile çalışacağı öngörülüyor. Apple, bir yeni modeli retro tasarımla model gamını geliştirme amacında Umarız Apple'ın ekonomik modelleri de istenen başarıyı elde edebilir.