Steve Jobs’un ölümünden sonrasında piyasaya çıkartılan ürünlerin büyük bir kısmında tasarımsal eleştirilere maruz kalan şirket, heyecan dolu günlerine geri dönebilmek için büyük bir adım attı.

iPhone telefonlarda iki parmak ile yakınlaştırmanın muciti ve Steve Jobs’ın en güvendiği isim olan Jony Ive, şirkete geri döndü. Business Insider’da yapılan haber de şirketin “Apple'ın yeni kampüsünün tamamlanmasıyla birlikte tasarım ekibimiz doğrudan John Ive'ye bağlandı" açıklamasına yer verildi.

Steve Jobs’un 90’ların sonunda yeniden Apple’a başına geçmesinden itibaren şirketin piyasaya sürdüğü ürünlerin tasarımının büyük kısmı Ive tarafından şekillendirildi.





Steve Jobs’un ölümü ile Ive’in şirket içerisinde konumunda bir düşüş yaşanmıştı ve 2015 yılında da görevi bırakmıştı. Sonraki yıllarda çıkan Apple Pencil ile Jobs'ın kemikleri sızlamış, en son noktada iPhone X'un çentik ekranı ile şirket büyük eleştiri almıştı. Bu gelişmeyle birlikte teknoloji devi yeniden eski günlerine dönmeye hazırlanıyor gibi.Bu gelişme hakkında sizler ne düşünüyorsunuz, bizimle paylaşabilirsiniz.