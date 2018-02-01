iPhone'un '3D Touch' Teknolojisini Kullanan En İyi 4 Oyun

iPhone'un çok fazla bilinmeyen 3D Touch teknolojisi oyunlarda oldukça belirleyici olabiliyor. Bu yazımızda sizler için en iyi 3D Touch kullanan oyunları paylaşacağız.

Dilerseniz oyunlara geçmeden önce iPhone'un çok da bilinmeyen 3D Touch özelliğine değinelim. iPhone 6S ile iPhone'lar için standart haline gelen, buna karşın ilk başta lanse edildiği kadar devrimsel veya şaşalı bir özellik olmadığı açığa çıkan 3D Touch, en basit tabirle ekranın sizin ekrana dokunmanız ile bastırmanız arasındaki farkı algılaması.

Peki bu oyunlarda ne işe yarar? Yaratıcı bir geliştirici bir sürü kullanım alanı oluşturabilir ancak ilk akla gelen, herhangi bir FPS veya TPS oynarken, karakteri yönlendirdiğiniz sağ parmağınızı ekrandan çekip tekrar basmanıza gerek kalmadan ateş edebiliyor oluşunuz. Bugün değineceğimiz oyunlarda ekseriyetle bu özelliği kullanıyor. Şimdi en iyi kullananları sizler için listeleyelim.

1. Modern Combat 5 & Modern Combat Versus

Gameloft mobil platforma oyun geliştiren en köklü firmalardan biri ve yine mobil platforma geliştirilmiş en iyi oyun serilerinden biri de Modern Combat serisi. Bahsi geçen iki oyun da yukarda bahsettiğimiz ateş etme özelliğini layıkıyla kullanıyor.

2. Cover Fire

Başarılı grafikleri ve oynanışıyla dikkat çeken Cover Fire'da ekrana hafifçe dokunup basılı tutunca dürbünü açıyor, biraz daha basınca da ateş ediyorsunuz.

3. Guns of Boom

Guns of Boom özellikle cell-shade grafikleri ve çizim tarzıyla ilgi çeken bir oyun. Bununla birlikte 3D Touch teknolojisini de kullanan oyun oldukça eğlenceli bir deneyim vadediyor.

4. Warhammer 40,000: Freeblade

Yaklaşık 35 senelik efsane bir seri olan Warhammer'ın mobil çıkarması da oldukça başarılı. Warhammer'da 3D Touch sayesinde hem ikinci silahınızı, hem de silahınızın zoom özelliğini kolayca kontrol edebilirsiniz.

Evet, sizlerle paylaşacağımız 4 farklı oyun bunlardı. Bu arada telefonunuz 3D Touch desteklemiyorsa dahi bu oyunları oynayabileceğinizi de eklemiş olalım. Sizler de bu oyunlarla ilgili deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.