iPhone’nun Arka Kamerası Yanındaki Delik Ne İşe Yarıyor?

Her iPhone modelinde, arka kamera lensinin yanında küçük bir delik var. Çok önemli bir amaca hizmet eden bu ufak ayrıntının ne işe yaradığını daha önce düşündünüz mü?

Akıllı telefonlar, gün geçtikçe daha kompakt bir hal alıyorlar. Temel anlamda mobil cihaz olduklarından üreticilerin oldukça sınırlı alanları var ve bunları oldukça verimli kullanmak zorundalar. Hal böyle olunca milimetrelerle ve mikrometrelerle verilen savaşın galibi her zaman mühendislik harikası olan cihazlar oluyor.

Özellikle Apple’ın üzerinde oldukça yoğun mesailer harcadığı iPhone’lar başta olmak üzere Android’in amiral gemileri de gözden kaçan ya da önemsenmeyen birçok detaya sahipler. iPhone’ların arka kameraları yanında bulundurduğu söz konusu ufak delik de bunlardan birisi.

Bu deliğin görevi aslında iPhone 5’ten bu yana piyasaya sürülen bütün cihazlarda aynı. Yani bugün gördüğünüz hemen hemen her iPhone’daki bu delik, bir mikrofon.

Kamera yanıdaki bu mikrofonun görevi ise doğal olarak, telefonun etrafınızdaki sesleri algılamasına yardımcı oluyor. Özellikle sanal asistanların ses tanıma özellikleri söz konusu olduğunda iPhone’lar bu üçlü mikrofon sistemi sayesinde oldukça başarılı işler çıkartıyorlar.

Şimdi de Apple’ın açıklamasına göre mikrofonları nasıl test edeceğinize gelelim:

iPhone'un alt kısmındaki birincil mikrofonu test etmek için Sesli Notları açın ve kayıt simgesine dokunun. Ardından mikrofona konuşun ve kaydı oynatmak için oynat simgesine dokunun. Sesinizi temiz bir şekilde duyuyorsanız birincil mikrofonunuz sağlam demektir.

Bir telefon görüşmesi esnasında hoparlörü kullanırken sesiniz karşıya zayıf gidiyorsa, mikrofonlarınızın tıkanmadığından emin olun.

Video kayıtlarındaki sesler sönükse veya Siri sizi duymuyorsa, arka kameranın yanında bulunan mikrofonunuzun kapatılmadığından emin olun.

Eğer Apple’ın yönergelerindeki testlerde sorunla karşılaşırsanız, telefonunuzu yetkili servise göndermenizde fayda var.