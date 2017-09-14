iPhone'un Bataryasının Öldüğünü Nasıl Anlarsınız?

Apple'ın bu yıl pek belli etmeden eklediği bir özellik ile cihazınızın bataryasının ne zaman değiştirlmesi gerektiğini öğrenebileceksiniz.

Geçen yıl iOS 10 tanıtıldığında iPhone 6S ve 6S Plus'larda şüpheli şekilde batarya problemleri ortaya çıkmıştı. Güncellemenin ardından cihazlar %35 civarı pil kapasitesi kaldığını gösterse de cihazlar kapanıyordu. Apple bu durumu düzeltmek için ücretsiz batarya yenileme başlattı ve cihazların durumlarını düzeltti.

Ortaya çıkan problemler sonrasında kullanıcılar, "Acaba telefonumun pili ne zaman değiştirilmeye ihtiyaç duyar?" şeklinde sorulara sahip oldular. Apple bu duruma cevap niteliğinde, Nisan ayının 25'inde açtığı destek başlığıyla cihazlarına eklediği özelliği paylaştı. Ayarlar>>Batarya altında görebileceğiniz uyarı, cihazınızın pilinin değişime ihtiyaç duyduğunu bir bant şeklinde uyarı olarak gösterecek.

Sessiz ama işe yarayan bir geliştirme olan bu özellik, cihazınızı ne zaman servise götürmeniz gerektiğini size göstereceği için sürprizler yaşamanızı engelleyecektir.