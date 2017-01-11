iPhone'un İlk İki Prototipinin Videosu Yayınlandı! (Steve Jobs'a Yatıp Kalkıp Dua Edelim)

iPhone’un ilk prototiplerinden ikisinin kıyaslandığı bir video yayınlandı.

Twitter’da paylaştığı sızıntı haberleriyle meşhur olan Sonny Dickson, 6 Ocak’ta kendi blogunda orijinal iPhone’un ilk prototiplerinden biriyle ilgili birçok görsel ve bir videoyla beraber, bir yazı paylaşmıştı. Bu yazıda, iPod’un fikir babalarından biri olan Tony Fadell’ın, orijinal iPhone için iPod’daki “click wheel” mantığına dayanan bir işletim sistemi üzerinde çalıştığına vurgu yapılıyordu.

Sonny Dickson, şimdi de Tony Fadell’ın iPhone prototipiyle, iOS için bir temel olan Scott Forstall’ın ikon tabanlı iPhone prototipinin karşı karşıya geldiği bir video yayınladı. Dickson, Fadell’ın prototipini P1, Forstall’ın prototipini ise P2 olarak adlandırmış. P1’de işletim sisteminde dolaşmak için click wheel tabanlı arayüz kullanılırken P2’de ise dokunmaya duyarlı ikonlar yer alıyor. İki telefon da Apple’ın Acorn OS adını verdiği prototip işletim sistemini kullanıyor. Dickson P1’in daha hızlı çalıştığını, çünkü Acorn OS’in daha düşük bir versiyonunu barındırdığını da belirtmiş.

İddia edilene göre, 2005 yılında Steve Jobs, bu iki prototipi karşılaştırdığında kafa kafaya gitmişler. Yani Steve Jobs, Forstall’ın prototipini değil de, Fadell’ın prototipini daha başarılı bulsaydı, bugün bambaşka bir şekilde akıllı telefon kullanıyor olabilirdik. Ya da en azından iPhone kullanıcıları için durum farklı olurdu. Neyse ki Forstall’ın prototipi bu mücadelede galip gelmiş. Yoksa aranızda Fadell’ın prototipi daha iyiymiş diyenler var mı?