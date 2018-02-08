iPhone’un önyüklemesinden sorumlu iBoot ekranının kaynak kodları, Github’da yayınlandı.

Apple, yine zor bir güne uyandı. Bir kişi, iPhone işletim sisteminin en önemli kaynak kodlarını GitHub’da yayınladı. Bu yayınlanan kodlar sayesinde bir bilgisayar korsanının iPhone’daki açıkları bulması çok daha kolay hale gelecek. Github’da yayınlanan kod, iOS’un önyüklemesinden sorumlu olan iBoot’a ait. Sızdırılan kod sayesinde iPhone’ları jailbreak’lemek çok daha kolay bir hale geldi.

iPhone’unuzu açtığınızda başlayan ilk uygulama iBoot oluyor. Başlangıçta iOS’u yükleyen program olarak bilinen iBoot, iPhone’da BIOS ekranına benzer özellikler sunuyor. Böylesine ciddi bir kaynak kodunu kimin sızdırdığı bilinmiyor, ancak ilerleyen günlerde şirketin başı daha çok yanabilir.

GitHub’da sızdırılan kodun iOS 9’a ait olduğu anlaşıldı. Günümüzde iOS 9 kullanan insan sayısı çok az kalsa da, bu kaynak kodlarının bazıları hala iOS 11’de de bulunuyor. Apple’ın gizli tutmak için en çok uğraştığı yazılımlardan biri olan iBoot, şirketin ödül programının en pahalı öğesiydi. Yani bir yazılımcı iBoot’ta bir açık keşfeder ve bunu Apple’a bildirirse, şirketten 200.000 dolarlık ödül alıyordu.

iOS ve MacOSX üzerine bir takım kitaplar yazan Jonathan Levin, bir açıklamasında, “Bu, tarihteki en büyük sızıntıdır. Çok önemli bir kod” diyerek olayın aslında ne kadar ciddi olduğunu vurguladı.

Apple’dan bu sızıntı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Şirketin önümüzdeki dönemde konuya ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.