HQ Trivia'nın, Google Play’e Gelmesi Biraz Gecikecek

Her gün belli saatlerde düzenlenen para ödüllü canlı bilgi yarışması oyunu HQ Trivia’nın, Google Play için verilen tarihi uzadı.

Canlı yayında sorulan soruları doğru yanıtladığınızda para ödülü kazandığınız HQ Trivia’nın şirketinden daha önce yapılan açıklamada, uygulamanın Noel için bir Android sürümünün piyasaya sürüleceği söylendi. Hatta bu haber ayın başlarında Twitter sayfalarındaki biyografisine "Bu Noel'de Android için geliyor" olarak bile yazıldı.

Fakat bildiğiniz gibi Noel, 25 Aralık tarihindeydi. Uygulamanın Android’e gelmesi bir tarafa, resmi kanallardan bu gecikme ile alakalı hiçbir açıklama bulunmamakta. Google Play mağazasında hala "ön kayıt" alınan oyunun ne zaman geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

HQ Triva'da Nasıl Yarışılır?

Vine’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan, ülkemizde de düzenlenen canlı bilgi yarışması HQ Trivia, 12 soru karşılığında para ödülü (her gün farklı) veriyor. Her sorunun üç olası yanıtı var ve oyuna devam edebilmeniz için 10 saniye içerisinde yanıtlamanız gerekiyor. Eğer herhangi doğru olmayan bir cevap verirseniz yeniden başlamanız gerekiyor.

Sorular için belli bir kategori bulunmuyor; her yerden soru gelebiliyor. Soru esnasında diğer oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz. 12 soruyu olabildiğince hızlı şekilde yanıtlayıp para ödülü almaya hak kazanırsanız ödül hesabınıza aktarılıyor.

Genel kültür bilginize de güveniyorsanız Türkiye saatiyle sabaha karşı 04:00’de başlayan ve her gün yayınlanan bu bilgi yarışmasına, uygulamayı App Store’dan indirerek sizde katılabilirsiniz. Sorulan sorular genellikle komedyen Scott Rogowsky tarafından sorulmakta, ayrıca yarışmalara katılmak için yeterli ingilizcenizin de olması gerektiğini hatırlatalım.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.