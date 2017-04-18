iPhone'un 'Telefonumu Bul' Özelliği Bir Hırsızı Yakalattı!

iOS'un yeni özelliklerinden birisi mağdurları ve polisi yormadan yüzlerce telefonu çalan hırsızın yaka paça tutuklanmasını sağladı.

Bu hafta sonu ABD’nin Güney Kaliforniya bölgesinde düzenlenen ve ulusal bir müzik festivali olan Coachella etkinliğine gelen 100’den fazla insan, mobil cihazlarını kaybettiğini belirtti. Apple’ın “Telefonumu Bul” özelliği sayesinde çaldığı telefonlarla kaçan, Reinaldo de Jesus Henao, aradan geçen kısa bir sürenin ardından yakalandı.

Yayınlanan bir habere göre, müzik festivalinde 100'den fazla iPhone ve Android kullanıcısı tek bir yankesici tarafından mağdur edildi. Soyulduklarını anlayanların bir kısmı, kayıp iPhone'ları bulmak için tasarlanmış iCloud hizmeti olan Telefonumu Bul'u kullanmayı denediler. Kurnaz iPhone kullanıcıları, yalnızca iPhone sahiplerini değil tüm telefonları çaldığı tespit edelen kişinin elinden Android telefonları da kurtarmış oldu.

Polis yetkililerinden Marshall, "Yeterli sayıda insan aynı kişiye yöneldiler ve kişinin sırt çantalı olduğunu fark ettiler. Durum, hırsızın haberi olmadan mağdurlar tarafından anlaşıldı ve kendisi etkisiz hale getirilerek polise haber verildi” şeklinde süreci özetledi. Sırt çantasının içinden çıkan yüzlerce akıllı telefon mağdurları ve dolayısı ile iOS’un muhteşem özelliğini haklı çıkardı.

Hırsızlıktan suçlanan 36 yaşındaki Reinaldo De Jesus Henao, tutuklanarak ceza evine gönderildi.