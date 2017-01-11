iPhone'un Yeni Ekranı Hakkındaki Detaylar Açığa Çıkıyor!

Apple'ın, Amerika'da yaptığı akıllı telefon ekranı patent başvurusu hakkındaki ayrıntılar kamuoyuna sızdı. Alınan patent ve iPhone 8 hakkındaki söylentiler birbiriyle uyumlu.

Apple iPhone 8 hakkında çeşitli söylentiler ortaya atılıyor. Bu dedikodulardan belki de en önemlisi; iPhone 8'in köşeden köşeye OLED ekrana sahip olacağı yönünde. Yani neredeyse çerçevesiz bir mimari ile karşı karşıya kalmamız olası. Apple, bu dedikoduları doğrulayabilecek patent başvurusunu 2015 yılının Şubat ayında gerçekleştirdi. Başvuruyla ilgili detaylar ise henüz ortaya çıktı.

Apple patent başvurusunu "Açık Ekranlı Elektronik Cihaz" ismiyle yaptı. Cihazın özellikleri ise şöyle tanımlanıyor: Kamera, ışık sensörleri ve hoparlörler ekranın altına monte edilecek.

Otoritelere göre, ekrandaki açıklıklar insan gözünün fark edemeyeceği kadar küçük olacak. Böylece yeni akıllı telefon devasa bir cam parçası gibi görünürken, donanım kalemleri de verimli bir biçimde çalışabilecek. Akıllı telefonda, artırılmış gerçeklik için dahili HUD (Baş Üstü Gösterge) arabirimi de bulunacak.

Tüm patentlerde olduğu gibi, söz konusu patentteki tüm detayların da yeni cihaza yansıtılacağının garantisi yok. Yine de patent ile dedikodular birbiri ile fazlasıyla örtüşüyor.