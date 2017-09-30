iOS 11 ile birlikte desteklenmeye başlayan en iyi 9 AR uygulamasını sizler için listeledik.

iOS 11 çıktığından beri iPhone kullanıcıları yepyeni bir içeriğe erişim sağlamaya başladılar. Yeni işletim sistemi ile birlikte gelen ve herkes tarafından fazlasıyla sevilen ARKit uygulamalarını sizler için derledik. Eğer iOS 11 destekli bir telefonunuz varsa artırılmış gerçeklik destekli bu uygulamaları kullanabilirsiniz:

GIF'lerin evinizde bulunduğunu düşünsenize? Dünyanın en büyük GIF platformunun AR uygulamasını indirerek artırılmış gerçeklik uyumlu birbirinden güzel GIF’lerle evinizi süsleyebilirsiniz.

Teknoloji gelecekten gelmiş gibi gözüküyor, ancak açıklayalım; bu teknoloji şu anda iOS 11 cihazlarında yer alıyor. Hava durumu hakkında bilgi alabileceğiniz uygulamayı 3.99 dolara satın alabilirsiniz.

Kendi API’sini kullanan 20.000’den fazla sosyal uygunluk izleme uygulaması olan Strava, gerçekliği spora ekledi. Bu sayede spor yaparken daha çok eğleneceksiniz. Uygulama App Store’da 2.99 dolardan satın alınabiliyor.

Akıllı aydınlatması ve binlerce seçeneği ile evinize bir ürün almadan önce nasıl duracağını görmenizi sağlayan uygulama, iki binden fazla Ikea ürünü arasından deneme yapmanıza olanak tanıyor.

IKEA Place’dan daha ileriye gitmek ister misiniz? IKEA gibi tek bir nesne ile sınırlandırılmak yerine sayısız nesneyle evinizi doldurabilir ve kendinize yeni bir ev kurabilirsiniz. Son derece eğlenceli bir uygulama.

Platformun en kullanışlı uygulamalarından birisi olan MeasureKit, açıları ve uzunlukları mükemmel doğrulukta ölçebilir. Uygulamanın cetvel aracı ücretsiz, ancak diğer özellikleri açmak için 2,99 dolar ödeme yapmanız gerekiyor.

Eğer MeasureKit yetmediyse TapMeasure’la kat planları, evin planı ve 3D oda modellemeleri gibi çok çılgınca şeyler yapabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için 1,99 dolar ücret ödemeniz gerekiyor.

Uygulamalardan sıkılmışsınızdır diye sizlere güzel bir oyun önerelim dedik. Odanızın bir köşesinde oynayabileceğiniz oyun, stratejiyi artırılmış gerçeklikle birleştiriyor. Oyunu satın almak için 3,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

Bu sevimli bulmaca platform oyunu, platform oyunlarını parçalamanızı sağlayan garip ama hoş bir özellik sunuyor. Karakterinizi dünyayı parçalayarak kurduğunuz açılarla hareket ettireceksiniz. Oyunu satın almak için 2,99 dolar ödemeniz gerekiyor.