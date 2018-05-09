iOS 11.4 Beta İçin Jailbreak Aracı Geliyor! (Video)

iOS 11.4 henüz beta aşamasında olmasına rağmen, işletim sisteminin zincirlerini kırmak için çalışmalar şimdiden başlamış durumda.

iOS kullanıcılarının genel olarak en çok şikayetçi olduğu konu, sistemin dışarı kapalı olan yapısı diyebiliriz. Kopya oyun ve uygulama kullanmak isteyen kullanıcıları bir kenara koyalım: Telefonunun temasını kendine göre özelleştirmek, Jailbreak formülü, Apple tarafından kullanılmasına izin verilmeyen özellikleri de telefonuna entegre etmek isteyen kullanıcılar için de bir çıkış kapısı oluyor.

Özellikle Android'den iOS'a geçen kullanıcıların, 'özelleştirme, modifiye etme' konusunda ciddi bir boşluk yaşadığı da bir gerçek. Bu bağlamda işin içine 'jailbreak' faktörü giriyor. iPhone ve iPad kullanıcılarının gelecek olan Jailbreak haberlerini merakla beklediklerini söyleyebiliriz. iOS kullanan cihazlar üzerinde çeşitli çalışmalar yapan Abraham 'cheesecakeufo' Masri, iOS 11.4 üzerinde yaptığı Jailbreak çalışmalarına dair bir video yayınladı.

Houdini Beta 3 olarak adlandırılan bu jailbreak aracı, iPad üzerinden çalıştırılmış durumda. Daha önce yayınlanan, Electra ve Yalu gibi cihazı tamamı ile kontrolünüz altına alabileceğiniz bir Jailbreak aracı değil; bu yüzden şu anda 'Semi - Jailbreak' olarak adlandırılıyor. Bununla birlikte, Abraham Masri bu piyasada oldukça saygı duyulan ve yeteneklerine inanılan bir isim. Bu tür bir video yüklediyse, en kısa sürede tamamı ile çalışmaya hazır bir Jailbreak aracı geliştirmesi oldukça olası görünüyor.