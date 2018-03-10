iPhone modelleri için üretilen bir başka ilginç kılıfla karşı karşıyayız. 'Wanle Gamers Console' adlı bu kılıf, telefonunuzu nostaljik bir oyun konsoluna çeviriyor.

Video oyunlarının bugüne kadarki gelişim süreci hepimiz için hayret verici. Eski oyunları özleyenler için üretilen bir iPhone kılıfı, aynı zamanda bir oyun konsolu. 'Wanle Gamers Console' adlı kılıf, 33.99 dolardan satışa sunuldu. Kılıfın kullanımı ve sunduğu oyunlar aşağıdaki videoda yer alıyor.

Tetris, Tank, Formula One Racing ve Snake gibi önceden yüklenen oyunlarla gelen Wanle, retro oyunları gerçek bir Gameboy deneyimi ile sunuyor. Ekrandan tuşlara kadar, her parçasıyla gerçek bir Gameboy gibi hissettiren kılıf oyunlar arasında tek tıkla geçiş yapabiliyor.

Böyle bir kılıfın telefonunuzu fazla kalınlaştıracağı hakkında şüpheleriniz varsa, içiniz rahat olsun. Ultra ince tasarımlı bu kılıf, aynı zamanda darbelere de dayanıklı. Telefonunuzun herhangi bir girişini engellemeyen kılıf, diğer kılıfların sunduğu her şeyi sunmasının yanında oyun konsolu görevi görüyor.

Tüm dünyaya kargolanabilen bu kılıfı satın almak için tıklayın. 6 dolarlık kargo ücretiyle beraber toplamda 40 dolara ülkemize gelen Wanle kılıf, hem telefonunuzu koruyor, hem de nostaljik bir oyun deneyimi yaşatıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kılıf, fiyatını hak ediyor mu?