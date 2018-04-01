iPhone kullanıp daha fazla özelleştirme isteyen kullanıcıların kurtarıcısı olan Cydia'da bulunan en yeni 8 tweak'i derledik.

Jailbreak'li telefonların can damarı Cydia, bazı iOS 11 sürümleri için yüklenebilir durumda. Jailbreak uygulamaları, bundan birkaç sene önceki popülaritesini kaybetmiş olsa da hâlâ sevenleri bulunuyor. Cydia mağazasında bulunan 8 yeni tweak'i sizler için derledik. 26 Mart ile 1 Nisan arasında yayınlanan tweak'ler arasında favorimiz HomeBarSizer oldu.

HomeBarSizer - Ücretsiz

Bildiğiniz gibi iPhone X'da herhangi bir ana ekran butonu yok. Ana ekran butonu yerine ekran hareketleriyle telefonu kullandığınız HomeBar'ın boyutu, standart bir iPhone'da sabit. HomeBarSizer adlı tweak sayesinde artık bu çubuğun boyutunu değiştirmeniz mümkün. Yükseklik ve genişlik ayarı yapabileceğiniz HomeBarSizer sayesinde, ana ekrana dönmenizi sağlayan çubuğu istediğiniz boyutta kullanabileceksiniz.

Bu Hafta Yayınlanan Diğer Tweak'ler

CCClearModulesBG: Control Center'ı bulanık görünümünden kurtarıp daha temiz bir görüntü sunuyor. (CydiaGeek beta repo'sunda ücretsiz)

ForceAppLang: İstediğiniz her uygulamanın dilini değiştirmenizi sağlıyor. (BigBoss repo'sunda ücretsiz)

HideDots11: Ana ekrandaki ve kilit ekranındaki noktaları gizliyor. (BigBoss repo'sunda ücretsiz)

Luminous: Snapchat için gerçek bir gece modu deneyimi sunuyor. (BigBoss repo'sunda ücretsiz)

slumberousiOS: iPhone X'un "uyandırmak için dokun" özelliğini kapatmanızı sağlıyor. (CydiaGeek beta repo'sunda ücretsiz)

WADarkMode: Whatsapp için gece modu uygulaması. (BigBoss repo'sunda ücretsiz)

Jailbreak'li iPhone kullanıcıları için bu haftanın en iyi tweak'leri bu şekildeydi. Peki siz iPhone'unuzu jailbreak'li mi kullanıyorsunuz, yoksa orijinal halinde mi kullanmayı tercih ediyorsunuz? Paylaştığımız tweak'lerden en çok hangisini beğendiniz?