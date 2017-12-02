Kendiliğinden Kapanıp Açılan iPhone Çözümü

iOS işletim sistemi üzerinde çalışan cihazınız bugün kendi kendine kapanıp açıldıysa eğer, bilin ki yalnız değilsiniz.

Apple, can sıkıcı yazılım hataları konusunda oldukça zorlu bir hafta geçirdi. Önce macOS’lerde beliren çıldırtıcı ‘yönetici bağlantı ekranının çıkmayışı’ vakası ile karşılaştık. Şimdi de iOS cihazlarda dünya çapında yaşanan bir aksamayla karşı karşıyayız.

Bakın bunun sebebi ne: Bildirimler sistemindeki bir hata, ana ekranınızla ilgili iOS’in bir parçası olan bölümde çökmeye neden oluyor.

Özellikle günlük bildirimlerle ilgili uygulamalar (egzersiz, medikal hatırlatıcı v.b. uygulamalar) bu çökmelere neden oluyor gibi görünüyorlar. Fakat sadece cihazınızın tarih ve saati 2 Aralık 2017 00.15’i geçtikten sonra. Günlük bildirimlere bağlı uygulamalardan kaynaklanıyor gibi görünen bu sorunun tüm telefonlarda görülmediği düşünülüyor. Fakat buna rağmen bu sorundan etkilenen uygulamaların sayısı oldukça fazla.

Sorunun çözümü için ne yapabilirsiniz

Eğer telefonunuzu birkaç dakika için çökme yaşamadan kapatıp açabiliyorsanız ve günlük bildirim gönderen uygulamaları aklınızda tutabilirseniz, Ayarlar>Bildirimler>sorun çıkaran uygulama>’Bildirimlere İzin Ver’i kapat yolunu takip edebilirsiniz.

Son bir çözüm olarak her bir uygulamaya bizatihi giderek bildirimleri kapattıktan sonra tekrar teker teker açabilirsiniz ama oldukça zahmetli olacaktır.

Güncelleme: Cihazınızın resetlenmesine engel olmak için iOS’in yeni güncellemesi olan 11.2 versiyonuna geçiş yapabilirsiniz. Bununla birlikte cihazınızın öncelikle bu güncellemeyi alabilecek durumda olması gerekiyor. 11.2’ye geçtiğinizde tüm bildirimleri yeniden açabilirsiniz.

Yapmamanız gereken şey ise bazılarının tavsiye ettiği gibi tarihi 2 Aralık öncesine almamak. Modern cihazlarda bir çok şey tarihi, şifreleme/sertifikasyon algoritmalarının bir parçası olarak algılarlar. Eğer tarihiniz olması gerekenden farklı bir tarihte olursa , cihazınızdaki iMessage gibi uygulamalar bozulmaya başlar. Cihazınız bütünüyle kilitlenmez ama bir çok uygulama ve oyunlarda tuhaflıklar yaşarsınız. Eğer tarihi değiştirmek zorunda kalırsanız, işiniz bittiğinde ‘otomatik’ ayarına almayı unutmayın.