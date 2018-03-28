iPhone kullanıcılarının satın alabileceği ve akıllı telefonu daha işlevsel hale getirecek 100 TL altı 5 ürünü sizler için tanıttık.

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca iPhone kullanıcısı bulunuyor. Bu kitlenin en büyük sıkıntısı ise telefonları için uygun aksesuar bulmak oluyor. Android cihazlar için pek çok aksesuar çıkarken iPhone’larda bu ürünler çok daha sınırlı oluyor. Çıkan ürünlerin de fiyatları ne yazık ki biraz tuzlu olabiliyor. Bugün sizlere, iPhone’larda kullanabileceğiniz ve 100 TL’nin altında olan 5 ürün tanıtacağız. Bu ürünler arasında istediğinizi satın alarak telefonunuzu daha işlevsel kullanabilirsiniz.

Apple, son yıllarda akıllı telefonların kameralarına odaklanıyor. Zaten başarılı olan bu kameraları daha etkin bir şekilde kullanmak için 4 lensin bir arada olduğu bu seti çok seveceksiniz. Küçük boyutları sayesinde her yere taşıyabileceğiniz bu lensler, muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlayacak. Eğer sizler de mobil fotoğrafçılığa ilgi duyuyorsanız, balık gözü lens, geniş açılı lens, süper geniş açılı lens ve minik objelerin fotoğrafını çekmek için makro lense sahip olabildiğiniz bu paketi sevebilirsiniz.

Lightning port çıkışına sahip tüm iPhone ve iPad’lerde kullanılan bu kablo, akıllı telefonunuzu HDMI üzerinden monitör veya televizyona bağlamanıza olanak tanıyor. Bu kablo sayesinde video, oyun gibi medya eylemlerini daha büyük bir ekranda gerçekleştirebilirsiniz. 2 metrelik uzunluğu sayesinde telefonunuzu özgürce kullanmanıza olanak tanıyan kablo, 1080p kalitesinde görüntüyü televizyona aktarıyor.

Eğer sizler de kablosuz şarj kullanmak istiyorsanız, Apple’ın yüksek fiyatlara sunduğu ürünler yerine UGREEN Qi cihazını kullanabilirsiniz. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X sahipleri, bu şarj aletini kullanabilirler.

Fiber teknoloji ile üretilen Nonda Zus şarj kabloları, çelikten daha güçlü ve çok daha hafif olan karbon kökenli Kevlar ile örülmüştür. Bu özelliği sayesinde kabloda kırılma, kopma, hasar görme gibi pek çok şeyin önüne geçilmiş oluyor. Bu kabloyla araba çekmeye çalıştığımız videoları hatırlayacağınızı varsayıyorum.

iPhone’ların sıkıntı çektikleri konuların başında dosya sistemi geliyor. Dosya erişimi konusunda belirli sınırlara sahip olan iPhone cihazlarını çok rahatlatacak bu ürün, bilgisayarınız ile iPhone’unuz arasında doğrudan dosya paylaşımına olanak tanıyor. USB çıkışı sayesinde bilgisayarınıza bağlayacağınız flash bellek, Lightning çıkışıyla da iPhone’lara bağlamanızı sağlıyor.