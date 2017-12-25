iPhone Modelleri En Hızlı Nasıl Şarj Edilir?

iPhone modelleri için şarj konusu her zaman bir problem olmuştur. Bu nedenle cihazı hızlı şarj etmek bir daha da önemli bir konu haline gelmiştir. İşte yeni iPhone'unuzu daha hızlı şarj etmenin yolu.

iPhone kullanıcıları için gün içinde telefonu şarj etmek ve yanlarında düzenli olarak şarj aleti taşımak doğal bir durumdur. Apple, bu büyük problemin bir miktar da olsa önüne geçmek için 2017 model iPhone modellerinde kullanıcılara hızlı şarj desteği sundu.

Cihaz kutusunun içinden herhangi bir hızlı şarj adaptörü çıkmasa da eğer hali hazırda kullandığınız bir Mac dizüstü bilgisayarınız var ise Mac’in şarj adaptörünü bir hızlı şarj destekli Lightning kablo takarak kullanabilirsiniz.

Peki ‘hazlı şarj’ cihazınızı ne kadar hızlı şarj ediyor? Bunu görmek için Apple’ın en uygun fiyatlı hızlı şarj desteği sunan akıllı telefonu iPhone 8 ile bir şarj süresi testi yapıldı. Cihazı daha hızlı şarj etmek için Wi-Fi açık, uçak modunda ve ekran kapalı olarak üç farklı test gerçekleştirildi.

iPhone 8 hızlı şarj testi sonuçlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

15 Dakika

Wifi Açıkken: %25

Uçak Modundayken: %25

Ekran Kapalıyken: %27

30 Dakika

Wifi Açıkken: %47

Uçak Modundayken: %47

Ekran Kapalıyken: %50

45 Dakika

Wifi Açıkken: %68

Uçak Modundayken: %68

Ekran Kapalıyken: %72

60 Dakika

Wifi Açıkken: %79

Uçak Modundayken: %79

Ekran Kapalıyken: %82

Sonuçlara baktığımızda iPhone 8’in üç durumda da birbirine yakın şarj dolum süresi sunduğunu söyleyebiliriz. Yine de cihazınızı en hızlı şekilde şarj etmek için ekranı kapatmak en doğru yöntem olacaktır.