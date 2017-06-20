iPhone’unuzu Olduğundan Daha Hızlı Şarj Ettirecek 5 Yöntem!

iPhone'da en büyük sorunlardan birisi olarak gösterilen hızlı şarj özelliği olmasa da bazı yöntemlerle telefonunuzu hızlı şarj etmeniz mümkün.

Eskiden iPhone’ların bataryalarının yetmediği konusunda şikayetler geliyordu. Bu şikayetler son modellerle çözülmüş olsa da şarj etme konusunda süre sıkıntıları devam ediyor. iPhone’lar yarıştığı amiral gemilerine nazaran çok daha yavaş şarj ediyor. Hatta Samsung’un çok çok önceleri çıkardığı telefonlar bile iPhone 7’den daha hızlı şarj oluyor.

Bugün sizlere buna kısmen çözüm sunabilmek için iPhone’unuzu nasıl hızlı bir şekilde şarj edebileceğinizi göstereceğiz.

Terimleri öğrenelim

Hızlı şarjı anlamadan önce elektronik ile alakalı önemli 3 terim verelim.

Watt(W): Pil veya adaptörün toplam gücü ve kapasitesi

Pil veya adaptörün toplam gücü ve kapasitesi Amper(A): Adaptörden telefona doğru giden akım miktarı

Adaptörden telefona doğru giden akım miktarı Voltaj(V): Bir adaptörden gelen güç miktarı

iPhone’umu nasıl hızlı şarj edebilirim?

Apple, iPhone’larla gelen şarj adaptöründe 1 Amperde 5 Volta kadar şarjı destekliyor. iPhone’un adaptörlerini neden bu kadar düşük amperde bıraktığı bilinmiyor, çünkü iPhone 6 ve sonrasındaki tüm iPhone’larda 2.1 Ampere kadar destek verildi. Anlayacağınız elimizde 2.1 Amper veya ondan fazla ampere sahip olan bir Apple adaptörüne ihtiyacımız var. Bu da demek oluyor ki 12W 2.4 Amper hızında çalışan bir iPad şarjı işimizi görür. Telefonunuzun batarya süresini iPad adaptörü ile şarj ederek iki kat hızlı şarj edebilirsiniz. Akıllı telefonlarda amper kontrolü olduğu için adaptör 2.4 olsa bile en yüksek akım 2.1’de kalacaktır.

Yine de bu yöntemden korktuysanız veya elinizde iPad şarj adaptörü yoksa ve almak da istemiyorsanız şarj sürenizi hızlandıracak birkaç bilinen tüyodan bahsedelim.

Telefonu uyut

Telefonu kullanırken şarj ederseniz bir yerden şarj tüketmeye devam edeceği için başarılı bir şekilde şarj etmeyebilir. Bu yüzden telefonunuzun ekranı kapalı bir şekilde şarj ederseniz çok daha hızlı şarj edecektir.

Uçak modu hayat kurtarır

Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri gibi bağlantıları devre dışı bırakan uçak modu, telefonun bataryasına yük bindiren birçok cihazı durdurarak batarya sürenizde inanılmaz bir artış sağlar. Dışarıdayken ve telefonun şarjı bitmek üzereyken de uçak moduna alabilirsiniz. Ancak unutmayın, uçak moduna aldığınız zaman telefonunuz aramalara kapanacak.

Kapatmak

En etkili yoldur. Telefonla o a işiniz yoksa kapatarak şarj edebilirsiniz. Bütün gereksiz işlemleri bir kenarı bırakarak yalnızca batarya şarj etmeye odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Kesinlikle bilgisayardan şarj etmeyin

Aceleniz varsa bilgisayardan USB kabloyla telefon şarj etmeye çalışmayın. USB’lerden 0.5 amperlik bir çıkış geldiği için iPhone’un normal şarjından bile yarı yarıya daha yavaş şarj olacaktır.

Eğer şarj ederken özel olarak kullandığımız bir özellik varsa, lütfen yorumlarda bizlere bildirin.