iPhone telefonlarınızı tek elle kullanabilmeniz için gereken işlemlerden bahsettik.

Apple, bu sene çıkardığı iPhone X’u saymazsak, en son tasarımını 2014 yılında çıkarmıştı. Şirket ilk kez iPhone 6 ile birlikte gördüğümüz tasarımı o kadar çok beğendi ki, iPhone 7 ve iPhone 8 serilerinde de aynı tasarımı kullandı. Hatta, şirketin 10. yılı olmasaydı bir 2 yıl daha aynı tasarım üzerinden devam edebilirdi.(Belki de devam edecek)

Apple’ın 2014 doğumlu tasarımının en sevilen yanı kompakt olmasaydı. Her anlamda Apple’ın sunmak istediklerini tüketicilere vermeyi başaran bu tasarım, son dönemlerde bazı kullanıcılar tarafından “hantal” olmakla suçlanmıştı. Bunun ardından iPhone X’la birlikte bir telefonun boyutunu ne kadar etkin bir biçimde kullanabileceğini bir kez daha görmüştük. Bildiğiniz gibi büyük bir telefon satın alıyorsanız, bu büyüklüğün ekran üzerinde olmasını istersiniz. iPhone 8 ve diğer eski telefonlar gibi kalın çerçevelerden uzaklaşma kararı alan Apple, bunu iPhone X’la yaparak sadık kullanıcılarından büyük övgüler aldı.

Bu yeni tasarım değişikliği ile iPhone X’un ekranı büyütülüp boyutu düşürüldü. Bu sayede çoğu kişi telefonu tek eliyle kullanabiliyor. Tüm bunlara rağmen, gerek iPhone X’da gerek iPhone 8 Plus gibi diğer iPhone modellerinde telefonu tek elle kullanmak son derece zor. Bu yüzden şirketin tek elle kullanmanız için sunduğu bir özellik bulunuyor. Apple, pek çok özelliği gibi bu özelliğin de çok fazla reklamını yapmadı. Hatta iOS 11 ile birlikte telefonu tek elle kullanma şansınız daha da düştü diyebiliriz.

Erişilebilirlik Ayarlarını Nasıl Açarım?

iPhone 8 Plus gibi telefonlar için sizlere erişilebilirlik ayarlarını nasıl açacağınızı aktaracağım. Pek bilinmese de çok basit bir formülü var. iPhone X’da varsayılan olarak devre dışı bırakılmış erişilebilirlik ayarını açmak için, Ayarlar menüsüne giderek Genel>Erişilebilirlik’e ulaşmanız gerekiyor. Burada yer alan Etkileşim seçeneğinin altında yer alan erişilebilirliği etkinleştirdiğinizde, telefonu tek elle kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu özellik aktif edildikten sonra, telefonunuzun home tuşuna iki kez bastığınızda erişilebilirliğe ulaşacaksınız. iPhone X’da erişilebilirliğe ulaşmak için, ekranın altında yer alan ana çubuğu aşağı doğru hızlıca kaydırmanız gerekir. Bu özelliği kullanarak, parmaklarınızla üst kısımlara ulaşamadığınız dönemlerde büyük bir rahatlık sağlayabilirsiniz.