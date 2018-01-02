iPhone’unuzun Pilinin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Kontrol Edebileceğiniz 3 Yöntem

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Her cihazda olduğu gibi iPhone’ların da pil durumunda bazı sorunlar oluşabilir. Peki bunu kontrol edip önceden önlem alabilmek mümkün mü? Mümkün.

Şu sıralar gündem, Apple’ın iPhone’ların daha stabil çalışmasını sağlamak için kullanıcılarına haber vermeden cihazları yavaşlatmasıyla çalkalanıyor. Şirket bu anlamda müşterileri dahil tüm dünyadan özür diledi, hatta bir de pil değişim konusunda ciddi bir indirime gitti. Peki bir iPhone’un pilinin ne kadar sağlıklı olduğuna ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğine nasıl karar vereceğiz? Bunun için pilin durumunu öğrenebileceğiniz birkaç yöntem bulunuyor.
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iPhone’unuzdaki Ayarlar - Pil sekmesi

Apple, iOS 10.2.1 sürümünden itibaren iPhone’lardaki Ayarlar kısmında bulunan pil sekmesine bir bölüm daha ekledi. Ayarlar > Pil sekmesine gittiğinizde “iPhone pilinizin servise gereksinimi olabilir” şeklinde bir ibare görüyorsanız, batarya konusunda endişelenmeye başlama vaktiniz gelmiş demektir.
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Uygulama - coconutBattery

Cihazınızın pil durumunu kontrol edebileceğiniz sağlam bir uygulama olan coconutBattery’yi iPhone’a değil, Mac bilgisayarınıza indirmelisiniz. Uygulamayı kurduktan sonra iPhone’ununuzu Mac’inize bağlayın, çalıştırdıktan sonra yukarıda iOS Device sekmesinden pilinizle ilgili tüm bilgilere (sıcaklığı, pil sağlığı vs) ulaşabilirsiniz.
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Uygulama - Battery Life

Apple’ın son açıklamalarının ardından App Store’da zirveye ulaşan Battery Life uygulamasını indirerek de cihazınızın pil durumunu en ince detaylarına kadar öğrenebilirsiniz.

Etiketler: iphone, batarya, apple
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