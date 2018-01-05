iPhone’nun Yavaşlatılma Durumunu Nasıl Anlarsınız?

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone serisini piyasaya sürdüğünden bu yana en büyük krizlerinden birini yaşadı. Firma, eskiyen iPhone modellerinin kasıtlı olarak yavaşlatıldığını kabul etti. Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyürken, çoğu kullanıcı yavaşlama durumunu net bir şekilde nasıl göreceğini merak ediyor.

Apple’ın son açıklamalarına göre bugünün yenisi, iki ya da üç yıl sonranın eskisi olacak iPhone modellerinin de aynı stratejiyle yavaşlatılmasına devam edilecek. Ancak firma, tepkileri bir nebze olsa da azaltmak için eski modellerinin batarya fiyatlarında indirime gitti. Bu adım krizin büyüme sürecini yavaşlatsa da oldukça sıradan gözüküyor.

Aslında performans düşürme hareketinin arkasındaki amaç mantıklı: Daha eski piller, iPhone işlemcisinden gelen güçlü enerji taleplerini karşılayamıyor. Eğer işlemci taleplerini kısarsanız, batarya da rahatlıyor. Diğer taraftan bu sorunu eski iPhone’lara özel bir iOS sürümü ile de çözebilirlerdi, ancak Apple nedense buna yanaşmıyor.

Apple’ın yaptığı asıl hata iPhone yavaşlatmak değil, bu konuda şeffaf davranmamak oldu. Asıl konuya dönüp, iPhone’nunuzun yavaşlatılıp yavaşlatılmadığına ilişkin nasıl net verilere ulaşacağınızı açıklayalım. Hiçbir işlem iPhone’nunuzu garanti dışına çıkartmayacaktır, sadece birkaç uygulama ve adımla bunu inceleyebiliriz.

1. iPhone'nun işlemci gücünü anlık olarak ölçebilen uygulamalar kullanın:

Lirum adındaki bu uygulamanın App Store üzerinde fazlasıyla muadili var. Gene de aramak istemeyenler için aşağıya bir bağlantı bırakıyorum. Ücretsizdir.

2. Lirum uygulamasında, iPhone'unuzun ana yonga hızını kontrol edin:

Uygulamanın ana ekranında, sol üst taraftaki üç yatay çizgi şeklinde görünen seçenekler düğmesine dokunun > CPU’ya dokunun > CPU Actual Clock satırı anlık işlemci hızınızı, CPU Maximum Clock satırı ise işlemcinizin fabrika çıkışlı maksimum hızını gösterir.

Eğer CPU Actual Clock satırındaki değer ile CPU Maximum Clock arasında bir fark varsa, muhtemelen CPU Actual Clock değeri daha düşük olacaktır. Bu iPhone’nun yavaşlatıldığı anlamına gelir. Eğer bir fark görmüyorsanız, iPhone’nunuz yavaşlatılmamıştır.

3. Yavaşlatıldığı Apple tarafından kabul edilen iPhone 6 ve daha yeni modellerin orijinal işlemci hızları:

iPhone 6 ve 6 Plus: 1.4 GHz

iPhone 6S ve 6S Plus: 1.84 GHz

iPhone SE: 1.84 GHz

iPhone 7 ve 7 Plus: 2,34 GHz

​

iOS'un 10.2.1 veya daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız, yavaşlatma eyleminden etkilenmeyeceğinizi unutmayın. Yani bir fark görmüyorsanız, henüz güncellemeyi yüklemediğiniz için olabilir.

iPhone 6, 6S ve SE için, Apple'ın yavaşlatma adımı iOS 10.2.1'de atıldı. Bu iPhone'lardan birine sahipseniz ancak iOS'un eski bir sürümünü kullanıyorsanız, performansınız azalmaz.

Bu iPhone'lardan birine sahipseniz ancak iOS'un eski bir sürümünü kullanıyorsanız, performansınız azalmaz. iPhone 7 ailesi için, Apple'ın yavaşlatma adımı iOS 11.2'de atıldı. iOS'un önceki bir sürümüyle bir iPhone 7 modeliniz varsa, performansınız azalmaz.

iPhone bataryanızın durumu hakkında en net bilgiyi almanın yolu, size en yakın bir Apple satış noktasına gidip bir Apple yetkilisiyle görüşmektir. Eğer Apple satış noktası bulunduğunuz bölgede yoksa, bir teknoloji mağazasına da gidebilirsiniz.