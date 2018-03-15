Fotoğrafçı Dmitry Markov, çocukluk arkadaşlarıyla birlikte tutkal kokularını içlerine çektikleri, sarhoş babalarından uzak durmak için sokaklarında vakit geçirdikleri Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir sanayi kenti olan Pushkino'yu fotoğrafladı. Ancak Markov bu fotoğrafları bir iPhone ile çekti.

35 yaşında kendine bir fotoğrafçılık ve aktivizm rotası çizen Markov, en sonunda Rusya'nın en prestijli yayınlarının peşinde koşmasını sağladı. Çoğu ona bağışlar yaptı ve siparişler verdi. Peki Markov yeteneklerine iyi davranan bir yetişkin miydi? Bu sorunun cevabı şüphesiz hayır; Markov'un hikayesi yetenekli bir çocuğunkinden çok daha ötesine dayanıyor.

Markov, 2005-2012 yılları arasında Estonya sınırına yakın bir şehirde gönüllü olarak yetimhane görevi üstlendi. Fotoğraf makinesi yetimhanedeki odasından çalındıktan sonra, fotoğrafçılığına bir iPhone'la devam etti. Markov daha sonra büyük, ağır bir kameranın görüntü kalitesinin bir cep telefonunun özgürlüğünden daha az önemli olduğunu anladı. Bununla ilgili olarak bloguna, "Kalite? Çizebilirsem kalemle bir şeyler çizerdim, ” yazdı.

Gönüllü çalışma günlerini hatırlatan bir blog yazısında, Markov işten hariç birkaç avantaj sağladığını belirtti: "[Bağışlanan şeyleri] çocuklara aktarırdık. Moskova'dan gelen kıyafetleri ilk filtreden geçirenlerdendim ve tüm moda şeyleri kendim için alırdım. Kişisel olarak bu konuda gariplik hissetmedim. Tek garip an, bir kızla tanışmak için bir gömlek giydiğim zamandı ve onu bağışlayan kişi oydu." İşte Markov'un iPhone'uyla çektiği fotoğraflardan bazıları: