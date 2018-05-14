iPhone ve iPad'deki iOS 11.4 Beta'nın 5. Versiyonu Sunuldu

iOS 11.4'ün dördüncü beta sürümü çıkalı bir hafta oldu. Apple, şimdiyse iOS 11.4'ün beşinci beta sürümünü kullanıma sundu. iOS 11.4'ün beta sürümü AirPlay 2 ve iCloud mesajlar gibi şeyler içeriyor. Ayrıyeten iPhone 8 ve 8 Plus için yeni bir duvar kağıdı da kullanıma sunuldu.
iOS 11.4 ile gelen tüm özelliklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:
Beta 1
-iCloud'daki mesajlar özelliği geri geldi. Mesajlaşma özelliği, her ne kadar iOS 11.3'ün betasında olsa da test aşamasından sonra telefonlarda bulunmuyordu.
-AirPlay 2, tvOS kullanıcılarına özel kullanıma açıldı..
-HomePod stereo desteği, beta sürümüyle yayında. Çünkü ayrıca beta ürün yazılımı gerektiriyordu.
Beta 2
-HomePod stereo özelliği geldi ancak HomePod beta olmadan çalışmıyordu.
-iPhone 8 ve 8 Plus RED'e yeni duvar kağıtları geldi.
Beta 3-5
-HomePod, artık takvim uygulamasını destekliyor.