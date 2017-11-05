iPhone ve iPad'deki Metin Hatası Nasıl Düzeltilir?

iPhone ve iPad’lerde bulunan metin düzeltme hatasının, üçüncü taraf bir klavye veya metin değiştirme özelliğiyle nasıl düzeltileceğini adım adım anlatıyoruz.

Apple, bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta başında 3D Touch ile ilgili bazı özelliklerin değiştiği, yeni emojilerin de olduğu iOS 11.1'i yayınladı.

Bununla birlikte her yeni sürümde olduğu gibi hatalar da ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar, "i" harfini yazarken, "A" harfinin yanında soru işareti çıkan düzeltme hatası ile karşılaştı. iOS klavyesinin otomatik düzeltme aracını kullananlar için, bu aksaklık çok can sıkıcı bir hale geldi.

Apple, sorunun bir sonraki güncellemede düzeltileceğini doğruladı, fakat şirket şimdilik geçici bir geçici çözüm öneriyor. Bizde bu hatayı nasıl düzelteceğinizi sizinle paylaşıyoruz.

1- iPhone / iPad Ana ekrandan Ayarlar’a gidin.

2- Genel’den Klavye’yi seçin.

3- Metin değişimi’ne sonra mavi "+" simgesine dokunun.

4- ‘İfade’ kısmına ‘I’, kestirme kısmına ise ‘i’ yazıp ‘kaydet’ e basıyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor.

Hatayı Düzeltmek İçin Üçüncü Taraf Bir Klavye Nasıl Kullanılır?

Metin Değiştirme düzeltmesi sizin için uygun değilse, Apple Store'dan bir 3. taraf klavyesi yükleyebilirsiniz. Bu klavyeler, iOS otomatik düzeltme sistemine erişemediğinden bu hatayı göremezler ve bundan dolayı sorunsuz bir deneyim yaşamanızı sağlarlar. Bizce Apple'ın, bu sorunun çözümüne ilişkin güncellemeyi yayınlamadan denemeye değer bir çözüm. Tabiki siz bu iki seçenek dışında farklı bir çözüm keşfetmiş olabilirsiniz. Böyle bir şey bulduysanız lütfen aşağıda yorumlarda bizimle de paylaşın.