Steve Jobs hayattayken Apple'ın Başkan Yardımcısı olan Scott Forstall, iPhone ve iPad'ın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Meğer her şey Microsoft'a ithafenmiş.

Apple’ın eski Başkan Yardımcısı Scott Forstall, iPhone ve iPad’in doğuşunu anlattı. Steve Jobs yaşıyorken Apple’ın başkan yardımcısı olan Forstall, normalde iPhone’un olmayacağını, sadece bir tablet geliştirmek isteyerek yola başladıklarını belirtti. ABD’nin Mountain View şehrindeki Bilgisayar Tarihi Müzesi’nde düzenlenen söyleşide konuşan Forstall’dan dinlediğimiz kadarıyla akıllı telefon piyasasının bugünlere gelmesini sağlayan iPhone ve iPad’in doğuşu, Microsoft’ta çalışan çenesi fazla düşük ve hava atmayı seven bir yönetici sayesinde mümkün olmuş.

Steve Jobs’ın eşi Laurene Powell Jobs, kocası Microsoft’ta yönetici olan bir arkadaşıyla her buluştuğunda Microsoft’un tablet ve kalem planlarını dinler. Bu durum Steve Jobs’ı çok rahatsız eder ama bir şey demez. Bu süreçte çift buluşmaları da yapan aileler, toplamda 9-10 kez randevuya çıkar. Steve Jobs’ın Apple’ın CEO’su olduğunu bilen Microsoft yöneticisi, her buluştuklarında ağzından Microsoft’un tablet ve kalem planlarını öve öve anlatır. 10. akşam yemeğinde yönetici yine tabletin ve kalemin dünyayı nasıl değiştireceğini ve Apple’ın bunu lisanslamış olması gerektiğini söyler. Jobs bu konuşmadan sonra sabrını yitirir ve Forstall’a “Ona gerçek bir tablet nasıl yapılır gösterelim” der.

Project Purple kod adı ile başlayan proje, ilk başta masa boyunda parmaklarınızla fotoğrafları hareket ettirebileceğiniz dokunmatik bir prototip olarak başlar. iPad’i geliştirirken Jobs, Forstall’a “Yaptığımız demoyu, tabletle ve dokunmatikle birlikte cebe sığdıracak kadar küçük bir şeye çekebileceğimizi düşünüyor musun?” diye sorar

Beraber tasarım ekibine geri gittiklerini belirten Forstall, ekibinin iPhone’u tasarlamaya başlamalarının bu şekilde geliştiğini açıkladı. Tasarım ekibi iPhone’un prototipini bitirip Steve Jobs’a gösterdikten sonra, Jobs iPad’i bir kenara bırakarak telefonu önce çıkarma kararı alır.

Bunun ardından iPhone, 2007’de piyasaya çıkar. iPhone ilk çıktığında Steve Jobs’ın tüm yolculuğu bitmez. Çünkü telefonun diğer “akıllı telefonlara”(Blackberry vs.) göre çok daha farklı bir tasarım ve özelliklerle gelmesi, herkesin kafasını allak bullak etmiştir. O zamanın karşılaştırma mekanizmaları iPhone’a pek uymadığı için beklenen patlamayı birden yaşamaz. Forstall ilk çıkış için şöyle diyor. “İlk satışlar iyiydi, ancak istisnai değil.”

Telefonu alan kişiler memnun kaldıkça satışlarda her geçen gün artış yaşanmış ve artık ilerleme safhasına geçilmiştir. Ardından iPad de piyasaya sunulur ve bu sayede dünyanın yaşam standartları kökten değişmiş olur. Steve Jobs, o yöneticiye bir tabletin yanında bir telefonun da nasıl yapılması gerektiğini göstermiştir.

Bu haber aracılığı ile iPhone kullansın kullanmasın, milyarlarca insanın hayatına dokunan Steve Jobs’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz.