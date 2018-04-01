iPhone Ve iPad'lere Çoklu Kullanıcı Desteği Gelecek Mi?

Birden fazla kullanıcının aynı cihazı kendi belge ve bilgileri ile kullanmasına olanak tanıyan bu özellik, iPad ve iPhone'lar için en çok istenen özelliklerden biri.

Apple'ın Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, 27 Mart'ta gerçekleşen yeni iPad tanıtımı sırasında 'Shared iPad' adında bir özellikten bahsetti. Shared iPad, öğrencilerin sınıfta herhangi bir iPad'i alıp, kendi kullanıcı isimleri ile giriş yaparak kendi dosyalarını, ödevlerini kullanmalarına izin veren bir uygulama. Bu haber, ilk etapta sonunda Apple ürünlerine çoklu kullanıcı özelliğinin geleceğinin işareti gibi görünse de, aslında durum bu değil. Bu özellik aslında 2016 senesinden beri kullanımda ancak sadece eğitim ayarlarında yer alıyordu ve şu an iPad kullanan kullanıcılar bu özelliğe erişemiyor.

Google'ın 2012 senesinden beri Android tabletlerde, 2014'ten beri de Anroid telefonlarda kullanılabilir olan bu özelliği, henüz Apple cihazlarda yok. Ancak böyle bir özelliğin ne kadar kullanışlı olacağı ise aşikar. Özellikle çocuklu aileler ya da tek cihazı ortak kullananlar için kritik olan bu özellik, eğer Apple ürünlerine gelirse, bir hayli sevineni olacak çünkü kullanıcılar bu özelliğin geliş haberini aslında uzun zamandır bekliyor.

Apple aslında bu teknolojiye neredeyse iki senedir sahipken ve farklı bir şekilde de olsa bir alanda kullanıma sunmuşken neden tüm cihazları için bu özelliği sunmadığı merak konusu. Google'ın neredeyse 4 yıl önce kullanıcılarına sunduğu bu özellik için, Apple daha fazla gecikmeden bir adım atmalı, en azından kullanıcıların beklentisi bu yönde.