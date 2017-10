Teknoloji dünyasının büyük topları arasında sürekli bir savaş verilir. Rekabetin en sürtüşmeli şekilde hissedildiği Mac vs PC ya da iPhone vs Android gibi kıyaslar çok etkileyicidir. Sıradaki savaşın ise suyu şimdiden ısınmaya başladı. Google ve Amazon’un arenaya inişi ortalığı karıştıracak.

Bu çarşamba, Google’ın sesli asistanı Google Asistan destekli yeni cihazlara ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Amazon ise geçtiğimiz hafta kendi sisli asistanı Alexa destekli akıllı ev hoparlörünü tanıttı. Hoparlör deyip geçmeyin, size haber özetlerini bile okuyor.

Google Asistan ve Alexa arasındaki savaş, Google ve Amazon arasındaki geniş kapsamlı savaşın en büyük çarpışmalarından. Bu, teknoloji çağının her dönemine damgasını vuran dev rekabetin en çok kızışmaya başladığı anlara işaret ediyor.

Daha önceleri IBM'e karşı Digital, Apple'a karşı IBM, Mac'e karşı Windows ve iPhone'a karşı Android söylemlerine çok alıştık. Artık hem bizim hem de sektörlerin, ortalığı tozu dumana katacak rekabetlere ihtiyaçları var.

Google’ın yeni amiral gemisi telefonları Pixel 2’leri tanıtacak olması ve bunun yanı sıra Google Home ile ürettiği akıllı ev aletlerini yenilemeye başlaması, Amazon'a büyük bir misillemedir. Diğer yandan, ChromeOS işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarı Chromebook da yolda. Tüm bu ürünlerin tek bir ortak noktası var: Google Asistan!

Geçen sene piyasaya sunulan ve çok kötü bir dağıtım ağına sahip olan ilk Pixel telefonlarıyla görücüye çıkan Google Asistan, Apple’ın Siri’si ile çok kıyaslandı. Ardından Google, akıllı hoparlörü Home'u çıkarttı ve rekabetin seyrini değiştirip Amazon’a yöneldi.

Amazon geçtiğimiz hafta 3 Alexa destekli Echo hoparlörünü ve Fire TV’yi görücüye çıkardı. Tıpkı Google’da olduğu gibi bu ürünlerin de ortak noktası sesli asistana sahip olmaları.

Bu daha başlangıç:

Amazon, Google'ın Chromecast akışından destek alarak kullanıcılara asistanlık hizmeti vermeyi reddetti. Kendi tabletlerinde kullanılmak üzere kendi asistan destek yazılımını geliştirdi ve Google Play’e yükledi. Google ise bu misillemelere cevap vererek Amazon’u eski haline, yani çevrimiçi alışverişin zirvesinde olduğu günlere döndürmeye çalışıyor. Ne yazık ki bu saatten sonra bu pek mümkün değil.

Alexa'nın temel özelliklerinden bir tanesi Amazon'dan alışveriş yapmayı kolaylaştıması. Dolayısı ile şirkete dolaylı yoldan daha fazla para kazandıracaktır. Bu durum da Google için doğrudan tehdit oluşturuyor. Bir şeye ihtiyaç duyduğunuz an, oturduğunuz yerden Alexa’ya seslenerek sipariş vermenin kolaylığı tüketimi arttıracaktır.

Zamanla birçok tüketici alışveriş için Google’ın arama motorunu kullanmak yerine Alexa’ya seslenmeye alışırsa Google, ticari kayıp yaşar. Çünkü reklam kaybeder ve kızarmış ekmeği, üzerine tereyağı sürmeden yemek zorunda kalır.

Tam bir satranç, öyle değil mi? Şahı devirmeye odaklanmışken kendiniz açık veriyorsunuz.

Peki Google nasıl hamleler yapabilir?

Google, bu aşamadan sonra akıllı ev cihazlarındaki ve tüm platformlarındaki asistan yazılımını fazlasıyla geliştirmeli. An itibariyle Alexa’dan daha seri olsa da bu konuda fark yakalayamadığı sürece iş elinde patlayabilir.

Eğer son sürüm bir Android’e sahipseniz ana ekranda “Ok, Google” diye seslenin. Türkçe olarak çok anlaşamasanız da İngilizce'de çok absürd sorulara bile cevap verebiliyor. Mesela Harry Potter serisinin sonundaki Hogwarts Savaşı’nın kaç gün sürdüğünü şöyle sorun size anlatsın: What day was the battle of Hogwarts?

Asistanın böyle incelik sorulara bile bir cevabının olması, Google için büyük avantaj. Aslında hiçbir rakibi Google’a karşı çıkacak kadar iyi değil. Haliyle savunmasını da bu yazılım üzerine kurabilir. Google Home hoparlörler ise kızarmış ekmeğe tekrar tereyağı sürmesini sağlayacaktır.

Ne olursa olsun bu büyük savaşı izlemek için biz yerimizi aldık. Bakalım daha alışveriş konusunda ülkemizde yeni hizmet vermeye başlayan Amazon mu, yoksa internetin en tarihi girişimlerinden Google mı kazanacak?

Gelişmeleri bizden takip etmeye devam edin :)