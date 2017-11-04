iPhone X'a 'Home' Tuşu Eklenebiliyor

Son günlerin en çok konuşulan telefonu iPhone X'a 'home' tuşu eklenebilir.

Bilindiği gibi ekran Apple, ekran boyutunu maksimum seviyeye çıkarmak için iPhone X'da klasik 'home' tuşunu kullanmadı. Bunun yerine küçük jestlerle tuşun görevinin yapılabileceğini söyledi. (Keşke şu çentik de olmasaydı)

Ancak birçok kullanıcı için alışkanlıklardan vazgeçmek zor. Zira ilk iPhone'dan beri alışılmış bir özellik yerini başka bir özelliğe bıraktı. Peki 'home' tuşunu geri getirmenin bir yolu yok mu? Elbette var. Wall Street Journal'ın teknoloji yazarı Joanna Stern tarafından keşfedilen bir uygulama, 'home' tuşunu tamamen aynı olmasa da telefonunuza getiriyor.

Tabi bu uygulamanın eskiyi size hatırlatmasından ziyade birkaç dezavantajı da var. Uygulama, telefonda sürekli belirli bir alan kaplıyor ve iPhone X'un özelliği olan tam ekran kullanımına biraz darbe vuruyor. Ayrıca doğası gereği parmak izi de okumuyor. Ne diyorsunuz bir iPhone X telefonunuz olsa bu uygulamayı kullanır mıydınız?

İşte nasıl yapılacağı:

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