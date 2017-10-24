iPhone X'a İlk Gün Sahip Olmanın Bedeli 22 Bin TL!

Amerika'daki eBay kullanıcıları, iPhone X'a ilk gün sahip olmak isteyen Apple fanatikleri için fiyatı 6 bin dolar olarak belirledi. 'İnsaflı' kullanıcılar ise 3000 doları yeterli buluyor.

Apple’ın, iPhone’ların onuncu yılına özel olarak tüketicilere sunduğu iPhone X için henüz satışa çıkmadan karaborsa oluşmuş durumda. Öyle ki Amerikan alışveriş sitesi eBay’de bazı kişiler, iPhone X’a satışa çıktığı ilk gün sahip olmak isteyen kullanıcılar için açık arttırmayı 6 bin dolardan başlatmış durumda.

iPhone X, özel donanımları nedeni ile üretilmesi zor bir cihaz. Bu nedenle Apple, cihaz satışa ilk çıktığında talebi karşılayamayacak. Kasım’da üretimin hızlanması ile Aralık ve Ocak aylarında iPhone X stokları, talebi karşılayacak duruma gelecek olsa da Apple fanatikleri iPhone X’a ilk ulaşan kişilerden biri olmak için birbirleri ile yarışıyorlar ve bunun için ‘bir çuval’ parayı gözden çıkarmaya razılar.

Apple, iPhone X için Amerika’daki resmi satış fiyatını 999 dolar (3700 TL) olarak belirledi. Çoğu kişi için bu fiyat bile bir akıllı telefon için fazla görülürken, Apple fanatikleri için eBay’de iPhone X satışları inanılmaz fiyatlarda başlamış durumda. iPhone X için ön sipariş verecek kişiler, cihazı satışa çıktığı ilk gün almak isteyen kişiler için komisyonu 5 bin dolar olarak belirlediler ve cihazı eBay’de 6000 dolardan (22 bin TL) satışa çıkardılar.

Tabii herkes bu kadar ‘insafsız’ değil. eBay’de biraz dolaşmanız durumunda 3500 dolara (13 bin TL) , hatta daha da detaylı araştırdığınızda 3200 dolara (11 800 TL) iPhone X bulabilirsiniz. Kim bilir, belki de daha fazla dolaşırsanız 2000 dolara (7400 TL) bile iPhone X bulabilirsiniz. Altını çiziyorum, bu fiyatlar cihaza ilk gün sahip olmak isteyenler için.