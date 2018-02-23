iPhone X'a İlk Günkü Parlaklığı Yeniden Nasıl Kazandırılır?

iPhone X şık bir cihaz olsa da kolaylıkla yıpranabilmektedir. Eğer çizilen ve boyası aşınan iPhone X'unuza ilk günkü parlaklığını kazandırmak istiyorsanız bu video kesinlikle işinize yarayacak.

Kim ne derse desin, Apple’ın iPhone’ların 10. yılına özel olarak piyasaya sürdüğü akıllı telefonu iPhone X son derece özgün bir tasarıma sahiptir. Çentikli ekran tasarımı çoğu kişi tarafından eleştirilse de, uzun yıllar sonra yeniden kullanılan cam arka panel ve çelik gövde cihaza kesinlikle farklı bir estetik katıyor.

Fakat her güzel şeyin bir eksi tarafı da vardır. iPhone X’un çelik çerçeveleri boya ile kaplıdır ve bu boyalar kullanıma göre kısa ya da uzun süre içinde aşınabilir, çiziklerle dolabilir ya da parlaklığını kaybedebilir. 6100 TL verilen bir telefonun parlaklığını yitirmesi elbette ki kullanıcılarının karşılaşmak isteyeceği bir durum değil.

Snazzy Labs böyle bir sorunu yaşadıktan hemen sonra ne yapabileceğini düşündü, çözümü buldu ve YouTube kanalı üzerinden aboneleri ile paylaştı. Tek sahip olmanız gereken bir metal parlatıcı ve mikro fiber bez. Tabii bir de gümüş renk çerçeveli beyaz iPhone X’a sahip olmanız gerekiyor.

Beyaz iPhone X konusu önemli; zira aynı işlemi siyah iPhone X için gerçekleştirirseniz siyah renkli çerçevelerini geri dönüştürülemez olarak parmak gri yapmış olursunuz. Fakat siyah renkli çerçevelerin çizilmesinden bıktıysanız karar sizin elbette. iPhone X çerçevelerini nasıl parlatabileceğinizi daha iyi anlamak için aşağıdan Snazzy Labs’ın videosunu izleyebilirsiniz.