iPhone X’a Rağmen iPhone 8 ve 8 Plus Satışları Patladı!

Teknoloji takviminin en hareketli duraklarından yeni bir iPhone’un piyasaya çıkması durumu bu yıl iki kez yaşanacak. 10. yıla özel olarak üretilen iPhone X piyasaya sürülmeden raflara çıkan yeni iPhone 8 modelleri yok satmaya başladı.

Apple’ın iPhone serisine geleneksel bir tasarımla devam kararı alıp ürettiği iPhone 8 ve 8 Plus modelleri, bugün itbariyle dünyanın çeşitli ülkelerinde satışa çıktı. Her zaman olduğu gibi Apple hayranları bugünü resmi olmayan bayramları ilan ederek, iPhone almak için geçirdiler.

En fazla satışın ve müşterini beklendiği mağazalardan birsi olan Avustralya’nın Sydney kentindeki Apple Strore, sabah saat 8’de kapılarını açacaktı. Ancak, saatler hatta günler öncesinden sıra oluşmaya başlamıştı bile. Hatta 3 YouTuber, iPhone 8’in kutu açılış videolarını ilk çeken kişilerden olmak için sırada kameralarıyla bekledi.

Mağazanın önünde “iPhone 8 alan ilk kişi” olmak için 10 gün önceden kamp kuran Mazen Kourouche (yukarıda sağda), mağaza açılana kadar ilk sıradaydı ve herkese önderlik etti. Ayırca hem gümüş hem de siyah iPhone 8 Plus alıp videolarını çektikten sonra telefonları aile üyelerine verdi ve iPhone X satışa sunulduğuna ona geçiş yapacağını belirtti. 20 yaşındaki genç, cihazın son 3 modeldir neredeyse değişen en büyük ayrıntısı olan cam gövdeyi överek mağaza önünden uzaklaştı.

iPhone X bekleyen yok mu?

8 ve 8 Plus, iPhone X henüz piyasaya sürülmemesine rağmen yok satmaya başlayınca akıllara bu soru geliyor. iPhone X hem Apple’ın sembolik bir ürünü hem de performans açısından oldukça üstün bir cihaz. Yalnızca iPhone 8 modellerine kıyasla biraz daha pahalı.

Singapur'daki bir Apple Store önünde bekleyen bir diğer müşteri Amin Ahmed Dholiya cihazı ilk alanlardandı. Dün akşam saat 17.00’da sıranın başına geçen iş adamı, kız arkadaşına altın renkli bir iPhone 8 Plus hediye almak için Hindistan’dan kalkıp Singapur’a geldi. Aynı şekilde Tayland’dan gelen değişim programı öğrencisi Varis Sinthop Singapur’da satılan ilk iPhone’u aldı. Sırada beklemek yerine internetten ön sipariş vermeyi tercih eden Varis’i tadir etmemek elde değil doğrusu. Ahmed’in öğrenmesi gereken çok şey var.

Varis gazetecilere röpotaj veriyor:

ABD’nin San Francisco kentindeki Apple Store’un önüyse yüzlerce kişilik sırayla en çok müşteriyi ağırlayan mağaza oldu. Londra'da ise yarın satışa çıkacak cihaz için dün sabah 10.00’dan bu yana insanlar sıraya girmeye başladılar.

Gördüğünüz üzere dünyanın her köşesinde tüketim toplumunun aynı kimliğe sahip olmasını sağlayan Apple, iPhone serisini ne kadar üretir bilinmez ama böyle bir sevgiye bırakın 1000 doları 10 bin dolar etiket koysanız, o telefonlar yine de satılır gibi görülüyor. Derken aklıma ABD'de bununla ilgili yapılan bir röportaj geldi, eğer izlemediyseniz şuradan muhakkak bakının derim.