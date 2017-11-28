Eğer iPhone X satın almayı düşünüyorsanız fakat bir arabaya da ihtiyacınız varsa, önceliğinizi bu seçenekleri göz önünde bulundurarak oluşturmanızı öneririz.

iPhone X’un 256 GB versiyonunun 6899 TL olduğunu biliyoruz. 64 GB versiyonu 6099 TL olan cihazın fiyatı, bazı operatörlerden satın alımıyla birlikte taahhütlü olarak 11 bin TL’ye kadar dayanıyor. Kısacası ülkemizde bir telefonun fiyatı, her ne sebeple olursa olsun 11 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Biz de -yalnız fiyatı 6899 TL’den baz aldık- telefona bu kadar para vermek yerine satın alabileceğiniz bazı araçlara bir bakalım dedik. NOT: Tüm araçların fiyatları 5-7 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Alfa Romeo 145

Renault R 21

Lada Samara - 6750 TL

BMW 316 E230

BMW 520

Daihatsu Applause - 6500 TL

Fiat Uno - 5-6 bin TL arası

Hyundai Excel - 6.5 - 7 bin TL arası, fakat pazarlık payıyla daha düşüğe de satın alabilirsiniz

Mazda 626 - Piyasası 7 bin TL civarı, fakat bu fiyat da düşürülebilir

Renault Flash

Renault Broadway

Suzuki Alto

VW Golf

Tofaş Şahin/Doğan

Tofaş Kartal