iPhone X’un 256 GB versiyonunun 6899 TL olduğunu biliyoruz. 64 GB versiyonu 6099 TL olan cihazın fiyatı, bazı operatörlerden satın alımıyla birlikte taahhütlü olarak 11 bin TL’ye kadar dayanıyor. Kısacası ülkemizde bir telefonun fiyatı, her ne sebeple olursa olsun 11 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Biz de -yalnız fiyatı 6899 TL’den baz aldık- telefona bu kadar para vermek yerine satın alabileceğiniz bazı araçlara bir bakalım dedik. NOT: Tüm araçların fiyatları 5-7 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Alfa Romeo 145
Renault R 21
Lada Samara - 6750 TL
BMW 316 E230
BMW 520
Daihatsu Applause - 6500 TL
Fiat Uno - 5-6 bin TL arası
Hyundai Excel - 6.5 - 7 bin TL arası, fakat pazarlık payıyla daha düşüğe de satın alabilirsiniz
Mazda 626 - Piyasası 7 bin TL civarı, fakat bu fiyat da düşürülebilir
Renault Flash
Renault Broadway
Suzuki Alto
VW Golf
Tofaş Şahin/Doğan
Tofaş Kartal