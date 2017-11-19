iPhone X'a Windows 95 Kurup Simcity 2000 Oynayan Adam!

Hacking Jules isimli bir Youtuber, emulatör aracılığıyla iPhone X'a Windows 95 kurup, Simcity 2000 oynadı.

Daha önceki iPhone modellerinde bir emulatör yardımıyla insanların cihaza Windows 95 ve Windows XP kurduklarını mutlaka görmüşsünüzdür. Küçük bir maus kullanma optimizasyonuyla neredeyse bütün iPhone'larda kullanılabilecek bu yöntem ile birlikte Hacking Jules isimli bir Youtuber iPhone X'un içerisine Windows 95 kurmayı başarmış.

Hatta bu durumu bir de ileri bir seviyeye getiren arkadaş, Wİndows 95'in içerisine bir de bir dönemlerin efsane şehir kurma oyunu Simcity 2000'de kurmuş( Cities Skylines yokken Simcity vardı bee). Hatta bir de kurduğu oyunu da canlı canlı oynamış. Tabii burada başarı tamamiyle Hacking Jules'un diyemeyiz. Çünkü ortada zaten bunu yapmanın yöntemi var. Ancak internet aleminde iPhone X'a ilk Windows 95 kuran Youtuber olma ünvanı ona ait.

Bu arada Windows 95'i kurmak için kullandığı uygulamanın adının Power DOS olduğunu merak edenler için belirtelim. Yine de bu iPhone'unuzun içine hemen Windows 95 kurabilirsiniz demek değil. Kurabilmek için hem Dos sisteminin nasıl işlediğini bilmeniz gerekiyor hem de bütün o yazılımsal optimizasyonları yapmanız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone X'da Windows 95'in oyunlarını oynayabilmek eğlenceli bir fikir değil mi?