iPhone X, Telefon Piyasasındaki Fiyat Artışlarının Öncüsü

Apple'ın en başarılı akıllı telefon modeli iPhone X, yüksek fiyatıyla tepki çekmesine rağmen milyonlarca satıldı. Bu başarının ardından Apple, fiyatları daha da yukarıya taşımayı hedefliyor olabilir.

iPhone X'u 1000 dolar gibi yüksek bir fiyattan satışa sunan Apple, cihazdan elde ettiği gelirlerden oldukça memnun. İlk tanıtıldığında fiyatından dolayı çok sayıda eleştiri alan ve başarısız olacağı iddia edilen iPhone X, satış rakamlarıyla bu beklentileri yerle bir etti. Apple'ın en çok satan akıllı telefon modeli iPhone X'un bu başarısı ise uzmanlar tarafından "daha yüksek fiyatların habercisi" olarak değerlendiriliyor.

iPhone fiyatları artmaya devam edecek

Ülkemizde son zamlardan itibaren 64 GB'lık versiyonu 7.499 TL'ye satılmaya başlanan iPhone X'un devam modelleri, daha yüksek bir fiyatlandırmayla gelebilir. Yüksek fiyat politikasının kullanıcılara herhangi bir etkisi olmadığının farkına varan Apple, kademeli olarak fiyatlarını artıracak gibi görünüyor.

Samsung, Huawei ve hatta bütçe dostu olarak bildiğimiz OnePlus gibi markalar bile bu yıl ciddi fiyat artışına gitti. 2018 yılında, önceki yıllara göre toplam akıllı telefon satış rakamları düşerken; satılan akıllı telefonların ortalama fiyatı %10.3 artarak 345 dolar seviyesine yükseldi. Bazı analistler ise "Tüketiciler bir cep telefonu için yüksek ücretler ödemeye hazır, çünkü hayatlarındaki en önemli ürün." şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.

Akıllı telefon maliyetlerindeki artışın da bazı sebepleri var. Köşeden köşeye çerçevesiz OLED ekranlar ve Face ID gibi teknolojiler tabii ki maliyeti artırıyor. Ancak oluşan bu maliyet artışı, telefon fiyatlarındaki artışla paralel değil. Üreticiler artık daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Amiral gemisi cihazları kendileri için prestij simgesi olarak gören üreticiler, bu tip cihazları bilerek en yüksek fiyatlardan satışa sunuyor.

iPhone X Plus 1200 dolar olabilir

Son tahminlere göre iPhone X Plus'ın fiyatı 1200 dolar seviyesinde olacak. Bu da iPhone X Plus'ı Apple'ın tanıttığı en pahalı iPhone konumuna getirecek. Yine bu tahmini dile getiren analiste göre sosyal medya kullanıcıları ilk başta bu fiyatları yoğun şekilde eleştirecek, ardından gidip sessizce satın alacaklar. iPhone'un çok pahalı olduğundan şikayet ediyorsanız, suçu Apple'da değil; her yıl yeni iPhone modelini alma çabasında olanlarda arayabilirsiniz.