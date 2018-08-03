iPhone X Almak İçin En Az ve En Çok Çalışmanız Gereken Şehir

UBS Group, iPhone X'u ekonomik bir endeks olarak kabul ederek iPhone X satın almak için en çok ve en az çalışmanız gereken şehirleri listeledi. Listeye Türkiye ve KKTC'den de birer şehir girmeyi başardı.

999 dolarlık global, 7499 TL’lik Türkiye fiyatı ile dünyanın en pahalı seri üretim akıllı telefonlarından biri olan iPhone X, tüm Apple ürünleri arasında fiyatı en çok tartışma konusu olan cihazlardan biri. Bu nedenle de iPhone X endeksi, ekonomi dünyasının yeni endeksi olarak yerini almış durumda.

İsviçre merkezli küresel bir yatırım bankası olan UBS Group, iPhone X fiyatının tek başına bir ekonomik durum göstergesi olduğunu bildiğinden iPhone X almak için en çok ve en az çalışılması gereken şehirleri listeledi. Türkiye’den bir şehir de UBS Group’un araştırma listesine girmeyi başardı. Tabii bu bir başarıysa…

İsviçre’nin en büyük şehri olan Zürih, iPhone X almak için en az çalışılması gereken şehir olarak dikkat çekiyor. Zürih’te yalnızca 38.2 saat çalışarak iPhone X sahibi olabilirsiniz. İsviçre’nin ikinci büyük şehri olan Cenevre ise 47.5 saat ile ikinci sırayı alıyor. Üçüncü sırada ise 50.6 saat ABD’nin Los Angeles şehri yer alıyor.

iPhone X Satın Almak İçin En Az Çalışılması Gereken 10 Şehir

38.2 Saat - Zürih/İsviçre 47.5 Saat - Cenevre/İsviçre 50.6 Saat - Los Angeles/ABD 52.3 Saat - Miami/ABD 54.0 Saat - Lefkoşa/KKTC 54.1 Saat - New York/ABD 55.0 Saat - Chicago/ABD 63.5 Saat - Toronto/Kanada 63.7 Saat - Montreal/Kanada 64.5 Saat - Lüksemburg/Lüksemburg

iPhone X almak için en az çalışılması gereken şehirler listesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’yı görmek sevindirici olsa da en çok çalışılması gereken şehirler listesi o kadar da sevindirici değil. Zira İstanbul, 567.7 saat ile iPhone X satın almak için en çok çalışılması gereken şehirlerin arasında yer alıyor.

Arap coğrafyası ve Afrika’nın en büyük şehri olan Mısır’ın başkenti Kahire, 1066.2 saat ile iPhone X almak için en fazla çalışılması gereken şehir olarak dikkat çekiyor. Hindistan’ın en büyük şehri olan Mumbai, 917.8 ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi ise 804.2 sat ile üçüncü sırayı alıyor.

iPhone X Satın Almak İçin En Çok Çalışılması Gereken 10 Şehir