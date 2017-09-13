iPhone X Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Önemli Bilgi!

iPhone X tanıtıldı tanıtılmasına fakat henüz ismi bile doğru telaffuz edilemiyor. Ayrıca en önemli özelliği ne, kimse anlayabilmiş değil. İşte iPhone X'un 'nasıl bir telefon' olduğunu anlatan 10 önemli bilgi.

Apple, ‘akıllı telefonların geleceği’ olan iPhone X’u tanıttı. Yaklaşık bir saat süren sunumda Apple Ceo’su Tim Cook, iPhone X için ‘’Gelecek 10 yılın akıllı telefonlarına yön verecek’’ dedi. iPhone X henüz çok taze ve cihazın ön siparişine bile bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre zarfı geçerken iPhone X dedikoduları gelmeye devam edecektir. Fakat biz şu an için bildiklerimiz üzerinden iPhone X hakkında bilinmesi gereken 10 önemli noktayı inceleyelim. Telefonun ismini kimse kendinden emin bir şekilde telaffuz edemiyor. iPhone kısmı tamam fakat X, işleri birazcık karıştırıyor. ‘iks’ diye okuyan da var ‘on’ diye okuyan da. Çarpı diyenler var; onlara söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Cihazın ismi iPhone’ların 10. yılına ithafen iPhone X(on). Hani Roma rakamıyla ‘10’ olan X.

Eğer akıllı telefonu sürekli düşürmekten şikayet eden biriyseniz, iPhone X sizin için uygun bir seçenek olmayabilir. Zira telefonun hem önü hem de arkası tamamen cam. Fakat Apple’ın iddiasına göre iPhone X, şu ana kadar üretilmiş tüm iPhone’lardan daha dayanıklı bir cama sahip. iPhone X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Hepsi bu! Çerçeve yok, kalın ana düğme alanı yok, ahize ve kamera için devasa boşluk yok. Sadece ekran!

Eğer sadık bir iPhone kullanıcısıysanız iPhone X’a alışmak, başlarda biraz zor gelebilir. Cihazda home tuşu bulunmuyor. Ana sayfaya dönmek için ekranı hızlıca yukarı kaydırmanız gerekiyor.

Ev tuşunun kaldırılmasıyla parmak izi sensörü de yok oldu tabii. Bunun yerine artık Face ID var. iPhone X yüzünüzü üç boyutlu olarak tarayacak ve cihazı açmak istediğinizde iPhone X’u yüzünüze tutmanız yeterli olacak. Animojiler, iPhone X’un en eğlenceli özelliklerinden biri. Yüzünüzü üç boyutlu olarak tarayan cihaz, sizi bir emojiye dönüştürüyor.

Apple’ın iddiasına göre iPhone X, 2 saat daha uzun pil ömrü sunuyor. Fakat şirket batarya kapasitesi hakkında bilgi vermedi. 2 saatin hangi uzay-zaman kavramında 2 saat olduğunu cihaz piyasaya çıktıktan sonra öğreneceğiz. iPhone X, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 7’lere göre çok çok daha az renk seçeneğine sahip. Cihaza sadece gümüş ya da uzay grisi renklerinde sahip olabileceğiz.

iPhone X ile birlikte Apple kullanıcılarının yanında şarj aleti taşıma derdi bitiyor. Artık şarj pedi taşıyacaksınız. Çünkü iPhone X, kablosuz şarjı destekleyecek. Üstelik AirPower isimli kablosuz şarj cihazı hem Apple Watch’u hem iPhone X’u hem de AirPod’u aynı anda şarj edebilecek.

Apple, iPhone 7’lerin gelişmiş versiyonu olan iPhone 8’leri bu ay satışa çıkarıyor. Fakat iPhone X, ancak 27 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 3 Kasım’da resmi olarak satışa çıkacak. Tanıtılan yeni iPhone'larla ilgili yaptığımız canlı yayının tamamını aşağıdaki video ile izleyebilirsiniz.

Kaynak : http://money.cnn.com/2017/09/12/technology/gadgets/iphone-x-features/index.html?sr=fbCNN091217gadgets0534PMStoryLink

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