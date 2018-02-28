Tasarımcı Martin Hajek, iPhone X'un yeterince fazla renk seçeneğine sahip olmadığını düşünerek cihaz için yeni renk seçenekleri tasarladı.

Apple, önceki modellerinde tüketicilere sunduğu geniş renk yelpazesinin aksine gelmiş geçmiş en ‘premium’ iPhone modeli olarak gösterilen iPhone X’da yalnızca iki farklı renk seçeneği sundu. Pek çok Apple hayranı bu durumu yadırgamadan mevcut renk seçeneklerinden birini alsa da dış görünüşe önem veren bazı Apple hayranları, şirketin daha fazla renk seçeneği sunması gerektiğini belirtti.

Usta tasarımcı Martin Hajek, iPhone X için ‘altın’ temalı bazı yeni renk seçenekleri hayal etti ve tasarladığı konsept iPhone X renk seçeneklerini çevrimiçi olarak paylaştı. Altın sarısı her ne kadar çok parlak bir renk olsa da Hajek’in tasarımları, cihaza gereksiz parlamadan ziyade hak ettiği ihtişamı kazandırıyor. Siyah-altın ya da beyaz-altın renk seçenekleri gerçek olsaydı, muhtemelen tüketiciler tarafından mevcut modellerden daha fazla beğenilebilirdi.

Peki Apple, 2018 model iPhone’lar için yeni renk seçenekleri getirmeyi planlıyor mu? Ortaya çıkan sızıntı ve raporlara göre şirket, 2018 yılında üç yeni iPhone modeli tanıtacak. Bunlardan biri 5.8 inç OLED ekranlı iPhone X’un güncellenmiş versiyonu olacakken, bir diğer model ise ‘iPhone X Plus’ niteliğinde olacak ve 6.5 inçlik dev bir OLED ekrana sahip olacak. Son ve uygun fiyatlı olması beklenen model ise 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacak.

Apple’ın üç iPhone modelini de iki renk seçeneği ile tanıtmasına çok ihtimal verilmiyor. Söylentilere göre şirket, en azından bir modelde değişik renk seçenekleri sunarak hem cihazların birbirinden ayırt edilmesini sağlamak, hem de tüketicileri dış görünüş itibari ile de memnun etmek istiyor. Apple daha önce benzer stratejiyi iPhone 5 ile aynı gövdeye sahip olan iPhone SE’de de uygulamıştı. iPhone SE’ye iPhone 5’te olmayan ‘rose gold’ renk seçeneği eklenmiş, birçok kullanıcı cihazın iPhone 5’ten farklı görünmesi için bu renk seçeneğini tercih etmişti.