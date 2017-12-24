iPhone X iOS'e Yeni Android Kullanıcısı Kazandırdı

Bazı uzmanlara göre özellikle Çin'de iPhone X'un hızlı satışları nedeniyle çok sayıda Android kullanıcısı Apple'ın iOS işletim sistemine geçiş yaptı.

Bazı uzmanların iPhone X’un tahminlerin altında performans gösterdiğine yönelik yorumlarına rağmen Apple’ın onuncu yıl dönümü modelinin Çin gibi ülkelerde fındık fıstık gibi satıldığını, daha fazla Android kullanıcısını Apple’ın ekosistemine geçmeye ikna ettiğini gösteriyor.

Morgan Stanly adlı analiz birimi iPhone X’un iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’a oranla daha çok benimsendiğini belirtiyor. Bu durumun sürpriz olmadığını söyleyen Morgan Stanley, özellikle iPhone 8 ve 8 Plus’ın, iPhone X’un çıkışından etkilendiğini belirtiyor.

Daha da önemlisi Katy Huberty Android’den iOS’e geçiş oranının Ekim ayında %6.7’den, iPhone X’un çıkışıyla birlikte 9.2’ye yükseldiğini belirtiyor. Face ID, Animoji ve OLED ekran gibi faktörler, bu geçişin temel nedenleri arasında yer alıyor.

Huberty bu konuda şöyle diyor: “Elde edilen veriler iPhone X’un Çin’de iPhone 8 ve 8 Plus’a oranla daha fazla tutulduğunu gösteriyor… iPhone X’un, iPhone 8/8 Plus’a oranla daha fazla tercih edilmesine rağmen 2 yıldan fazla bir süredir iPhone kullananlardan da önemli bir talep geldiğine inanıyoruz.”

iPhone 7’den terfi bolluğu

Dahası uzmanlara göre Çin’deki Apple kullanıcılarının yarısının iPhone 7 ve 7 Plus’tan iPhone X’a geçiş yaptılar.

Apple Çin’de yükselmeye devam ediyor. Tabii iPhone’un benimsenmesini oldukça zorlaştıran koşullara sahip olan bir piyasaya girebiliyor olması nedeniyle Apple için iyi bir haber bu.

Huberty’nin yaptığı analiz şu şekilde devam ediyor: “Apple son altı ay içerisinde aktif akıllı telefon piyasasındaki hisse senedi kazanımları ortalama 1.4’lük temel puan çevresinde şekilleniyor. Kısmi iPhone X satışlarını da içeren iki adet dört haftalık periyotta hisse kazançları ortalama 87.1’lik temel puana çıktı. Böylece iPhone’un Pazar payı yüzde 21.2’ye çıkmış oldu.”

iPhone X’un ilk başlardaki satışları kısıtlı stoktan olumsuz yönde etkilenmişti oldukça. Uzmanlar iPhone X’un Ocak ayı başlarından itibaren tüm mağazalarda günlük olarak tedarik edilebileceği öngörüsünde bulunuyorlar.