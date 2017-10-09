iPhone X Bekleyenlere Stoklarla İlgili Kötü Haber!

Apple'ın yeni iPhone X'un üretimi konusunda sorun yaşadığı iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. Apple analisti Ming Chi Kuo, iPhone X'un Ocak ayına kadar sınırlı sayıda olacağını belirtti.

Apple, tasarımda büyük bir değişikliğe gittiği iPhone X ile Apple fanatiklerinin kalbini bir kez daha çalmayı başardı. Dünya çapında milyonlarca kişi, yeni iPhone X’u almak için sabırsızlanıyor. Fakat görünüşe göre Apple’ın Face ID için geliştirdiği TrueDepth kamera ve ekranın üzerindeki ‘çentik’, üretim konusunda sorunlara yol açıyor.

Dünyanın en iyi Apple analistlerinden olan Ming Chi Kuo, güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak, 2017 yılında iPhone X stoklarının son derece sınırlı olacağını söyledi. Kuo’nun iddiasına göre iPhone X stokları, Ocak ayına kadar 2 ile 4 milyon arasında kalabilir.

Apple, 2015 yılında toplamda 231 milyon adet cihaz satarak kendi rekorunu kırmıştı. Bu rakam 2016 yılında 211 milyona düştü. Eğer Kuo’nun iddiası doğru ise ki genelde öyledir; Apple bu yıl çıkardığı iPhone 8, 8 Plus ve X satışları ile 210-220 milyon satışa ulaşarak rekor kırma şansını kaçırmış olacak.

Bununla birlikte Kuo, Ocak ayından itibaren üretimin hızlanacağını ve stokların normal seyrine döneceğini söyledi. Eğer Kuo’nun öngörüleri doğru ise Apple, 2018 yılında hem 2018 model iPhone’lar hem de 2017 model iPhone X ile birlikte toplam 245-255 milyon adet ürün satarak ulaşılması zor bir rekor kıracak.