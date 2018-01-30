Apple’ın en pahalı telefonu iPhone X, dünyanın ün lüks otomobil üreticilerinden Bentley’e özel sınırlı sayıda üretilen bir model olarak karşımıza çıktı.

Dünyanın en lüks ve en pahalı araba üreticilerinden Bentley ile yine dünyanın en pahalı akıllı telefonlarından bir tanesi bir araya geldi. iPhone X’un Bentley'e özel yeni bir sürümü tanıtıldı. Bu özel sürümün telefona kaç dolar eklediğini bilemiyorum, ancak sınırlı sürüm olduğu için son derece pahalı olacağını öngörebiliriz. Aşağıdaki görselde sınırlı olarak üretilen 100 telefon olduğunu ve görseldekinin bunlardan 19’uncusu olduğunu görüyoruz. Yani, bu baskıya sahip bir telefon satın aldığınızda dünya üzerinde yalnızca 99 kişiyle bu tasarımı paylaşmış olacaksınız.

iPhone X Bentley Edition'a ulaşmak, şu anda mümkün değil. Şirket tüm telefonlarını sattı mı, yoksa Bentley marka araç alacaklara yanında hediye olarak mı veriliyor bilemiyorum. Bentley, iPhone X’u kendisine özel olarak tasarlarken, logo ve yan arka panellere 18 ayar altın kaplama eklemiş. Yani, telefonu çizdirdiğiniz zaman yerde altın bırakma ihtimaliniz bulunacak.

Bentley, Volkswagen tarafından kurulan ve ultra lüks otomobiller üreten bir firma. Anlayacağınız böyle bir araba alan kişiye iPhone X hediye etmek, dondurma hediye etmek gibi bir şey oluyor. Peki, yeteri kadar paranız olsaydı iPhone X’un Bentley özel kaplama telefonunu satın almak ister miydiniz? Arabayı sormama bile gerek yok, dünya üzerinde kendisine Bentley istemeyecek insan yoktur diye düşünüyorum.