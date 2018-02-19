Tasarımı ile Dikkat Çeken Asus ZenFone 5 İlk Kez Göründü!

Asus'un MWC 2018'de tanıtacağı yeni akıllı telefonu ZenFone 5 ilk kez gerçek bir fotoğrafta görüntülendi. Cihaz, özelliklerinden çok iPhone X benzeri tasarımı ile dikkat çekiyor.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, daha önce yaptığı duyuru ile yeni ZenFone 5 serisi akıllı telefonları 27 Şubat günü Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tanıtacağını bildirmişti. Bütçe dostu akıllı telefonları ile bilinen şirketin, düzenleyeceği basın etkinliği ile Asus ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite modellerini tanıtması bekleniyor.

Apple, daha önce geliştirdiği pek çok teknoloji ile Android akıllı telefon üreticilerine olumlu örnek olmayı başarmıştı. Fakat iPhone X cihazında bulunan ve tasarımı bütünüyle bozan çentik ile şirket, Android üreticilerine kötü örnek olmuş durumda. Yeni bir sızıntıya göre Asus, yeni ZenFone 5 modelinde iPhone X’dakine benzer bir çentik kullanacak.

18:9 ekranı bulunacak olan ZenFone 5, iPhone X’un çentikli tasarımını bir miktar daha iyileştiriyor. ‘Dudak’ olarak adlandırılan çentikte ahize, kamera ve sensörler birbirine çok daha yakın olacak şekilde konumlandırılmış. Böylece çentik iPhone X’a göre çok daha küçük bir yer kaplıyor. Bu da Asus’a arayüz tasarımı için büyük avantaj sağlıyor.

Ne yazık ki şu an için ZenFone 5’in teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Gelen bilgiler arasında cihazın Android Oreo ile kutudan çıkacağı, USB Type-C ve 3.5mm kulaklık girişinin bulunacağı, çift kameraya ve arka panelde bir parmak izi tarayıcıya sahip olacağı yer alıyor.