iPhone X'da Şimdi de Bozuk Ses Sorunu Ortaya Çıktı

iPhone X'da yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar hoparlör ve kulaklıklarda sesin bozuk ve uğultulu geldiğini öne sürdü.

Neredeyse tüm teknoloji sitelerinde piyasaya çıktığı günden bugüne hatta daha öncesinde büyük yer kaplayan iPhone X, yeni bir sorunla karşı karşıya. Özellikle Twitter ve Reddit aracılığıyla yeni sorundan bahseden kullanıcılar, hoparlör ve kulaklıklardan gelen uğultu ve cızırtılardan bahsediyor. Bildiğini üzere geçtiğimiz günlerde bizim de haberini yaptığımız gibi iPhone X ekranının kenarlarında yeşil bir çizgi görünüyordu, bu sorun ondan sonraki en çok tepki toplayan sorun oldu.

Problemlerden bahseden kullanıcılar sorunun genellikle sesi en seviyeye çıkardıklarında farkettiklerini belirtti. Öte yandan sesin net gelmediği yönünde de sorun bildirimlerin bulunuldu.

Yaşadığı sorun nedeniyle telefonunu değiştiren bir Redditor, yine aynı sorunu yaşadığından yani durumun yazılımsal bir problemden kaynaklanmadığından bahsetti. Bildiğiniz üzere daha önce iPhone 8 telefonların kulaklıklarında da bozuk ses çıktığına yönelik şikayetler gelmişti. Fakat Apple, yayımladığı bir güncellemeyle bu problemi çözmüştü.