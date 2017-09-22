iPhone X'da ki 'Portre Modu' Fotoğrafçılığı Değiştirecek!

Yeni durulan iPhone'larda sonradan özelleştirilebilir "portre modu" yer alıyor. Bu mod, telefon fotoğrafçılığında yeni standartlar oluşturacak.

Kısa süre önce tanıtılan 3 yeni iPhone modelinin kamera özelliklerini nasıl buldunuz? Çekimlerde çok büyük iddiası olmayan telefonlar, buna rağmen telefon fotoğrafçılığının seyrini değiştirecek özelliklerle geldi.

“Portre Aydınlatma” modu ile birlikte fotoğraf dünyasının geleneksel fotoğrafçılığın yanına biraz daha yaklaştığını görüyoruz. Telefonun belki çok iyi kameraları yok, ancak yapay zeka ve diğer özellikleri ile birlikte ortaya çok sağlam fotoğraflar çıkabiliyor.

Mesela “fake bokeh” modunda bir kamera tarafından üretilen 3D görseli, hızlı objektif portre görünümünü taklit ederken arka plan bulanıklığı oluşturmak için kullanıyoruz. Bu özellik başta çok ilgi görmemişti, ancak git gide alışılmaya başladı.

Portre aydınlatmanın iPhone’lardaki rolü, profesyonel bir aydınlatma stiline daha yakın fotoğraflar oluşması için dijital portre aydınlatmasını değiştiriyor. Elbette mükemmel değil, ancak teknolojinin her zaman daha iyiye gittiği bir dünyada bu özellikler de daha çok gelişecek.

Apple’ın en büyük başarısı, tüketicinin ne istediğini biliyor olması. Profesyonel fotoğrafçıların bile kullanmaya başladığı Portre Aydınlatma bunun en büyük kanıtı. İnsanlar kaliteli ışıklarda fotoğraf çekmiyor. O yüzden sanal ışıklar getirerek, fotoğrafları profesyonelleştirmek gerekiyor. Bunu yaparken de insanların profesyonel fotoğrafçı olmadığını anlayarak, Instagram filtreleri gibi aydınlatma seçeneği getiriliyor.

iPhone’larda yer alan portre modunun daha çok gelişmesi gerekiyor, ancak şu anki haliyle bile profesyonel kalitede fotoğraflar oluşturmanıza olanak tanıyacak. Peki, sizin “ iPhone X’den daha iyi fotoğraflar çekiyor” dediğiniz telefonlar var mıdır?