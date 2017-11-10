iPhone X'daki Çentiği Yok Eden Uygulama: Notcho

iPhone X'da en beğenilmeyen kısım olan üst çentik kısmını Notcho uygulaması ile gizlemek mümkün.

iPhone X, insanların yeni yeni alışmaya çalıştığı bir telefon. Tasarım açısından önceki iPhone modellerinden tamamen farklı olarak çıkan iPhone X, üstte yer alan çentiğinden dolayı sahiplerini bir hayli geriyor. Telefonu beğenen pek çok insan, bu üst çentikten rahatsız olduklarını ifade ediyorlar.

TruDepth kamera sistemi ve çeşitli sensörlerin yer aldığı üst çentik alanını bir uygulama aracılığı ile yok etmek mümkün. Apple Store’da ücretsiz olarak yayınlanan Notcho isimli uygulama sayesinde üst çentik alanı hoş bir şekilde gizlenebiliyor. Kısa süre önce bu çentiği gizlemeniz için duvar kağıdı önerisi yapmıştık. Bu uygulamada aynı mantıkla ilerliyor.

Bu işlemi fotoğraf olarak yapmak istediğinizde, her duvar kağıdı için baştan bir düzenleme yapmanız gerekebiliyor. Notcho’yu indirdiğinizde ise, uygulamanın içerisine attığınız tüm fotoğraflar, iPhone X’un üst çentiğine uygun bir şekilde düzenliyor. Bu sayede, özgür bir biçimde yeni duvar kağıtları ekleyebiliyorsunuz.

Apple’ın ilk kez bir iPhone’da OLED ekran kullandığını görmek çok hoş olsa da, o çentik işin tüm büyüsünü bozuyor. Notcho sayesinde çentiğin sağ ve sol tarafları da siyah bir görsele bürünerek çentiği tamamlıyor. Eğer sizde çentikten memnun değilseniz, buraya tıklayarak Notcho uygulamasını indirebilirsiniz. Umarım gelecekte çıkacak iPhone X’larda bu çentiği görmek zorunda kalmayız.