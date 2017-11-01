iPhone X'daki Bu Teknoloji, Yeni iPhone'larda Bulunmayacak!

Apple konusunda uzman bir analistin çıkarımlarına göre önümüzdeki yıl çıkacak iPhone’larda ekran çıkıntısına neden olan TrueDepth teknolojisi kullanılmayacak.

Apple’ın 10. yıla özel ürettiği ve geleneksel tasarımın dışına çıkıp yeni teknolojiler denediği iPhone X, en çok ekranın üzerinde bulunan siyah çıkıntı ile dikkat çekmişti. Bu çıkıntı içinde bulunan kızıl ötesi sensörler ve çeşitli algılayıcılar, TrueDepth adı verilen gelişmiş bir teknolojinin çalışmasını sağlıyorlar.

Bu teknoloji yüz tanıma ile gelişmiş güvenlik önlemi alınmasını sağlayan FaceID gibi özelliklerin çalışmasını sağlıyor. Diğer yandan ön kameranın hassasiyetini arttırarak daha iyi sonuçlar almayı mümkün kılıyor. 3 Kasım’da piyasaya sürülecek iPhone X, henüz tüketicinin eline bile ulaşmadan önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni iPhone’lar için söylenti kazanı kaynamaya başlamıştı. Her zaman olduğu gibi bu kazanın içine bir tutam söylenti de Apple konusunda uzmanlığıyla tanınan Ming-Chi Kuo’dan geldi.

Kuo’ya göre Apple, yeni iPhone’larında yenilikçi bir teknolojisi olan TrueDepth’i kullanmayacak. Aynı zamanda ortaya çıkan yeni raporlar Apple’ın iPhone X ile birlikte denediği birçok teknolojinin 2018 yılındaki cihazlarda kullanılmayacağını iddia ediyor.

Apple’ın iPhone X üretiminde yaşadığı sıkıntıları göz önüne alırsak, en çok TrueDepth ile ilgili sıkıntılarla boğuştuğunu görüyoruz. Geliştirilen teknoloji son derece yenilikçi olsa da anlaşılan o ki seri üretim için henüz uygun bir seçenek değil. 10. yıla özel olarak bir defa bu işe kalkışan Apple’ın canı yanmışa benziyor. Çünkü piyasa analizlerine göre iPhone X, dünyanın çoğu pazarına ancak 2018’de girebilecek.

Kuo’ya göre firmanın bu tercihi arkasında maliyeti düşürmek ve üretim kapasitelerini arttırmak yatıyor. Ayrıca kendisi TrueDepth sensörlerinin ön kamera çevresinde değil, arka kamera çevresinde kullanılabileceğini de belirtiyor. Nitekim üretimi zorlaştıran bir diğer etmen, iPhone X’in dev erkanı yüzünden sensörleri ufaltmak olmuştu.

Apple aynı zamanda arka kamera etrafına yerleştireceği TrueDepth teknolojisi sayesinde, arttırılmış gerçeklik üzerine daha çok yoğunlaşabilir. Firmanın önümüzdeki yıl uygulayacağı planlar henüz sızdırılmış değil, bu nedenle arka kamera ile ilgili söylentilere şimdilik net demek doğru bir çıkarım olmaz.

İlk söylentilere göre Apple 5.28 ve 6.46 inçlik OLED ekranlı iki yeni telefon üzerinde çalışıyor. Yeni iPhone’arın üretiminde LG cihazların bataryalarını, Samsung ekranlarını ve işlemci çiplerini üretecek. Diğer donanımlar arasında adı bulunan Qualcomm, Apple ile anlaşmazlığından dolayı yerini Intel ya da MediaTek’e kaptırabilir.