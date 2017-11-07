iPhone X'daki 'Ekran Yanması' Sorunundan Korunmanın Yolu

Google Pixel 2 ile yeniden alevlenen ekran yanması sorunu, iPhone X'da bulunan OLED ekranların yanma ihtimalinin olduğunun ortaya çıkması ile kullanıcıları daha da tedirgin eden bir konu haline geldi.

Her OLED ekranda olduğu gibi iPhone X’da da ekran yanması riski bulunmaktadır. Evet, fiyatı 6100 TL’den başlayan iPhone X’un ekranı yanabiliyor. Fakat yine de birkaç konuya dikkat ederek cihazınızın ekranın kullanım ömrünü uzatabilir ve ekran yanması sorunundan koruyabilirsiniz.

Herhangi bir sorundan korunmak için öncelikle onun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ekran yanması, ekranda statik bir görüntünün uzun süre kalması sonucunda görüntü değiştiğinde eski statik görüntünün bir ‘hayalet’ izinin ekranda kalmasıdır. İlk kez eski CRT TV’lerde görülmeye başlayan bu sorun, günümüzde OLED ekranlarda hala devam etmektedir.

Her ne kadar iPhone X’u örnek gösteriyor olsak da Galaxy Note 8 gibi diğer OLED ekranlı amiral gemileri de ekran yanması tehlikesini taşımaktadır. Özellikle geçtiğimiz ay tanıtılan Google Pixel 2, birçok kullanıcı tarafından ekran yanması sorunu nedeni ile servise gönderilmiş ya da iade edilmişti.

Peki ekran yanmasından nasıl korunabiliriz?

Öncelikle GPS gibi uzun süre statik görüntüler gösteren uygulamaları ya da oyunları mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın.

Ayrıca ekranınızı ana ekranda dahi uzun süre açık bırakmayın, elinizden bıraktığınız sırada cihazın ekranını kapattığınızdan emin olun.

Ekranın otomatik kilidinin süresini uzatmayın. Akıllı telefonlar, çoğu sensörler yardımıyla kullanıcıları algılar ve kullanım sırasında ekranı kapatmazlar. Bu nedenle ekranın otomatik kilit süresini azaltmanız faydalı olacaktır.

Cihazı kullanırken parlaklık seviyesini fazla arttırmaktan kaçının. Bunun yerine otomatik parlaklık ayarını kullanmak gereksiz ekran ışığını önleyecektir.

Kullanıcılar ekran yanması sorunundan ne kadar şikayet ederlerse etsinler haklıdırlar. CRT TV’lerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala aynı sorunun yaşanıyor olması üreticilerin ‘tembelliğine’ yorulabilir. Yine de 6100 TL verdiğiniz bir cihazda böyle bir sorun yaşamamak için önlem almaktan kaçınmayın.