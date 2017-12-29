iPhone X’dan İlham Alan Galaxy X8 Konsept Telefonu(Video)

iPhone X’un tasarımından çentiğine kadar pek çok ikonik özelliğinden ilham alınarak tasarlanan konsept Galaxy X8’in görüntüleri paylaşıldı.

Science and Knowledge isimli bir YouTube kanalı, ortaya çok çılgın bir konsept telefon attı. Samsung’un Galaxy serisine ait X8 isimli bir telefon konsepti paylaşan kanal, Samsung’un bu sene bir iPhone X klonu çıkaracağını gösteriyor. Şu anda bu telefonla ilgili resmi açıdan hiçbir doğrulama yok, o yüzden neler olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz, ancak burada konsept diye gördüğümüz onlarca telefonun gerçeğe dönüştüğünü gördüğümüzden bunun da gerçek olabileceğini düşünüyorum.

iPhone X’da olduğu gibi ekranın en üst kısmında bir çentikle birlikte gelen konsept Galaxy X8, bu çentiğin dışında başka bir çerçeve bulundurmuyor. iPhone X ile Galaxy S8’in ortak birleşimi sonucunda ortaya çıkan bu telefonun sol tarafında, diğer Galaxy’lerde olduğu gibi ses tuşları ve Bixby tuşu yer alıyor. Sağ tarafta ise güç, kilit gibi fonksiyonlara sahip başka bir tuş yer alıyor.

Gorilla Glass 6 ile korunan telefonun tüm çerçevesi alüminyum kullanılarak yapılmış. Bu sayede telefonun çerçeveleri çok ince olmasına rağmen sorunsuz bir şekilde korunabiliyor. Android 8.0 Oreo’yu barındıran konsept telefonun Snapdragon 845 ile çalıştığı gözlemlenirken, 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olduğu biliniyor.

Konsept Galaxy X8’in ön tarafında 16 megapiksellik f/1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera bulunurken, sol üstte iki tane 19 megapiksellik f/1.7 diyafram aralıklı kameralar yer alıyor. 3.650 mAh bataryası bulunan konsept cihazın bataryası, Quick Charge 4.0 ile çok kısa bir süre içerisinde doldurulabiliyor.

Böyle bir telefonun hayata geçeceğine pek ihtimal vermiyorum, ancak Samsung böyle bir telefon çıkarmaya karar verirse, özellikleri hemen hemen böyle olacaktır. Peki, sizler Samsung’tan böyle bir cihaz bekler miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.