iPhone X'de Kablosuz Şarj Özelliği Olacağı Doğrulandı!

iOS 11 Gold Master sürümünün sızdırılmasıyla birlikte yeni iPhone'a ait pek çok özellik gün yüzüne çıkmış oldu. Guilherme Rambo, iPhone X'de kablosuz şarj özelliğinin bulunacağını sızdırılan yazılım sayesinde doğruladı.

Daha önce HomePod yazılımının sızdırılmasıyla da iPhone X'e ait bazı keşifler yapan Brezilyalı iOS geliştirici Guilherme Rambo'ya göre iPhone X'de kablosuz şarj özelliği bulunacak ve şarj cihazına bağlandığında üç boyutlu animasyonlar gösterecek.

Guilherme Rambo’nun söylediğine göre iOS 11 GM henüz tamamlanmamış bir sürüm olduğu için kablosuz şarj özelliği muhtemelen Salı günü yapılacak tanıtımda yalnızca animasyonlarla gösterilecek ve cihazlar satışa çıktığında ön yüklü olarak gelmeyecek. Apple, ilerleyen zamanlarda yayınlayacağı bir güncelleme ile özelliği aktif edecek.

Apple’ın tanıtacağı diğer modeller olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’da kablosuz şarj desteğinin bulunup bulunmayacağı ise maalesef henüz bilinmiyor. Fakat muhtemelen bağımsız geliştiriciler yarınki tanıtımdan önce bu konuyu da açığa çıkaracaklardır.

Merak edilen bir başka soru ise Apple’ın nasıl bir kablosuz şarj desteği sunacağı. Apple Watch ya da diğer akıllı telefonlarda olduğu gibi bir şarj standı üzerine yerleştirerek mi, yoksa belirli bir uzaklığa kadar, cihaz elimizdeyken şarj edebilen mesafeleri aşmış üstün bir şarj teknolojisi mi? Gerçekçi olmak gerekirse ikincisini yapabilecek bir mobil teknoloji henüz mevcut değil.