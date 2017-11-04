iPhone X Düşme Testinden Sağ Çıkamıyor!

TechRax isimli bir Youtube kanalı iPhone X'a ilk düşme ve sağlamlık testlerini gerçekleştirdi.

Akıllı telefonlardaki en güvenilir ekran camına sahip olduğu iddia edilen iPhone X, insan boyu düşme testlerinde sınıfta kalmış gibi gözüküyor. TechRax'in iPhone X üzerinde yaptığı düşüş testlerinde (hatta bir de Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırmış) özellikle de ekran üzerine düşüş de telefonun fazla dayanıklı olmadığı açıkça görülebiliyor.

Arka camın iPhone 8'lerde de dayanıksız olduğunu biliyorduk. Ancak bizim yaptığımız dayanıklılık testlerinde iPhone 8'in ön camı, üzerine doğru bir düşüş gerçekleştirse bile dayanıyordu. TechRax'in yaptığı testlerde görüyoruz ki iPhone X'in de arka kapaktaki camı iPhone 8 ile aynı dayanıklılıkta. Ancak ekranı koruyan cam iPhone 8 kadar dayanıklı değil. Buyrun sizi hemen buradan videoya alalım.

Bakalım ön ve arka camların dayanıksızlığı Apple'ın satışlarını nasıl etkileyecek? Ayrıca biz de hem normal hem de Webtekno usülü sağlamlık testlerini ilerleyen günlerde yapacağız. Orada da daha net bir şekilde telefonun sağlamlığı ortaya konacaktır. Yine de iPhone X'e bizim yaptığımız incelemeyi izlemek isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.