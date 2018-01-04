iPhone X, Galaxy Note 8’i Ekran Konusunda Tokatladı

iPhone X, Galaxy Note 8 ve Galaxy S7 Edge arasında yapılan ekran yanma testi sonucunda Galaxy Note 8’in en büyük sıkıntısı ortaya çıktı.

OLED ekranlar çok kaliteli görüntüler sunmalarına rağmen, her güzel şeyde bir kusur vardır sözünü kanıtlayacak hatalara sahip. Bu hatalar arasında en önemli olanı ise ekranlarda uzun süre tek bir görsel tutulduğunu yanması olarak gösterilebilir.

Güney Koreli web sitesi Cetizen, kısa süre önce yaptığı bir testte iPhone X, Galaxy S7 Edge ve Galaxy Note 8 cihazlarının OLED ekranlarını karşılaştırdı. Yapılan testte, 3 telefonda da aynı görüntü 510 saat boyunca tam parlaklıkta tutuldu. OLED ekranların en ciddi sorunu olarak gösterilen yanma sorunu, çok uzun süre tek bir görüntüyü ekrana yansıttığında oluşan bir şey. Örneğin, bazı Pixel 2 XL cihazlarında çok kısa süre içerisinde bu sorunla karşılaşılmıştı.

iPhone X’un OLED ekranını Samsung yapmış olsa da, yapılan testlere göre her telefona aynı kalitede ekranı koymadığını görüyoruz. Çünkü, iPhone X, özellikle Galaxy Note 8‘e göre çok daha yüksek bir performans gösteriyor. 510 saatlik testten en çok etkilenen telefon olan Galaxy Note 8’in üzerinde statik resmin rengini bile fark edebiliyorsunuz. Neredeyse kullanılamaz bir hale gelen Galaxy Note 8 dışında Galaxy S7 Edge’in biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Tüm bunların dışında iPhone X ise son derece başarılı bir performans göstererek çok daha az yanmış. Teste sokulan 3 ekran panelinin de Samsung tarafından geliştirildiği biliniyor, ancak Samsung bu noktada Apple’a biraz daha iyi bir ekran yapmış gibi gözüküyor.

Böyle bir testi evinizde yapmamanızı öneriyorum. Benim eski telefonumda da böyle bir sorun vardı ve bu telefonla çok da güzel anılarım bulunmuyordu. Ayrıca unuttuğunuz ekran çok farklı renklerin olduğu bir yerdeyse sorun ikiye katlanabiliyor.